Banda roba y apuñala varias veces a hispano en El Bronx

Uno de los sospechosos

NUEVA YORK.- Un grupo de siete hombres presuntamente robaron y apuñalaron varias veces a un hispano que venía de una fiesta en El Bronx.

Los sospechosos persiguieron a la víctima, Lucas García, de 27 años, cuando caminaba junto a tres amigos hacia su casa en el 602 de la avenida Courtlandt.

“Cuando se acercaron, me golpearon, me pidieron mi billetera, se la entregué y de todas maneras me acuchillaron”, señaló la víctima.

Los bandidos se habrían llevado 800 dólares y tarjetas de crédito.

La víctima estuvo tres días en el hospital NYC Health & Hospitals/Lincoln.

Si tiene información, llame al 1-888-57-pista.