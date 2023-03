Banda hispano-dominicana chantajeaba a clientes de webs

Varias denuncias interpuestas en la provincia de Lugo han dado lugar a una investigación por parte de la Guardia Civil en el marco de la cual se ha desarticulado una red criminal de extorsión y blanqueo de capitales, con ramificaciones en otras provincias, y que se ha saldado con 8 personas detenidas e investigadas.

Según han informado fuentes policiales, el modus operandi de los delincuentes (de origen español y dominicano) consistía en intimidar a personas que habían conectado con mujeres a través de una página web de contactos sexuales.

FOTOS AMENAZANTES

Cuando las víctimas hacían esos contactos, los miembros de la red se comunicaban con ellos para amenazarlos. Así, los intimidaban mediantes llamadas, o mandándoles fotos y vídeos en los que se ven personas encapuchadas que amenazan con hacerles daño a ellos o a sus familias si no les entregaban ciertas cantidades de dinero.

Las víctimas, empujadas por el miedo o por la amenaza de que se supiera que habían entrado en esas páginas de contactos, accedían a los pagos, de manera que este grupo criminal consiguió hacerse con casi 20.000 euros.

MÁS VÍCTIMAS QUE NO HAN DENUNCIADO

La Guardia Civil no descarta que haya más perjudicados, ya que se trata de hechos que las víctimas tienden a ocultar por vergüenza o por su situación personal, porque no quieren que se sepa lo sucedido.

En el marco de esta investigación, bautizada como Operación Pretor, se han desarticulado grupos localizados en las provincias de Ourense, Valencia y Zaragoza. Los detenidos ya pasaron a disposición judicial.