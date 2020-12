Banco Promerica inaugura sucursal en sector capitaleño de El Vergel

SANTO DOMINGO.- Banco Promerica abrió una nueva sucursal en el sector El Vergel donde operará un equipo de servicios y negocios y la sede de las oficinas de Banca Privada e Inversiones.

Marielyn Portorreal, vicepresidente senior de Banca Personas, agregó que “la nueva filial ubicada en la avenida 27 de Febrero No. 224, esquina calle La Fronda, laborará de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dispondrá de auto caja, cajero automático, caja accesible para discapacitados y una estación de autoservicio que incluye: computadora, teléfono para comunicarse al Centro de Interacción con el Cliente (CIC), imprimir estados de cuenta y registrarse o activar sus usuarios en nuestra Banca Digital”.

JPM