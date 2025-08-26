Banco Popular otorga 32 becas a estudiantes de bajos recursos

Christopher Paniagua

SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano (BPD) otorgó 32 nuevas becas a estudiantes de bajos recursos para que cursen carreras universitarias como parte de su programa Excelencia Popular.

Este proyecto benefició en sus dos décadas de creado a unos 650 jóvenes sin posibilidades económicas para cursos de alto nivel.

El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, destacó la importancia del proyecto y su alianza con más de 23 instituciones académicas, y una tasa de empleabilidad posterior del 80%.

INSERCIÓN EN MERCADO LABORAL

En la ceremonia de entrega de las plazas universitarias, Paniagua declaró: “Nuestros becados se insertan en el mercado laboral de manera muy rápida, porque cada uno es un profesional íntegro, disciplinado y competitivo.

¨Es también un líder que se preocupa por su comunidad y tiene la suficiente capacidad para crear valor en su entorno”, indicó el directivo del BPD.

En la ceremonia fueron reconocidos los estudiantes meritorios egresados en 2024 Auridanys Cabrera, Nicaury Sánchez, Ailyn Gilfillan, Yuliana Zorrilla, Alex Frías y Christopher Guerrero Lantigua, quienes culminaron sus estudios con índices de 4, el más alto de ese nivel.

CARRERAS EN CIENCIAS

Los nuevos becarios cursarán en su mayoría carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que evidencia la sintonía con los retos de un mundo laboral cada vez más digital y competitivo.

Entre los beneficiados hay una creciente participación femenina en disciplinas como la ingeniería, telecomunicaciones y ciberseguridad. El 50% de las becas de Excelencia Popular para esta edición están destinadas a mujeres.

En tanto, Frank Rodríguez González, presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA, destacó en nombre de las instituciones académicas el impacto del programa y su modelo de colaboración estratégica en nuevos empleos.

