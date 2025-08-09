Imparten taller sobre mercado de valores a comunicadores RD

SANTO DOMINGO. – Entidades financieras dominicanas ofrecieron el taller “El ABC del mercado de valores para periodistas y comunicadores” como parte de la formación de estos profesionales en el ecosistema bursátil del país.

Los auspiciadores del encuentro celebrado en Barna Management School fueron el Banco Popular Dominicano, Inversiones Popular y el Puesto de Bolsa de Grupo Popular.

VISION CLARA DEL ECOSISTEMA BURSÁTIL

La jornada brindó a los comunicadores una visión clara y práctica del ecosistema bursátil dominicano, sus productos, actores y beneficios para la economía nacional, patrimonio personal de los inversionistas, evolución del mercado de valores, su regulación y oportunidades reales de crecimiento financiero.

Los participantes también recibieron materiales didácticos, como el e-book “Tú puedes ser inversionista”, y el pódcast educativo “Inversiones, en breve”, con recomendaciones de inversión y ahorro en el mercado de valores.

