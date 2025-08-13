Banco de Haití trabaja por la seguridad ante ilegalidades

Banco de la República de Haití

Puerto Príncipe, 13 ago.- El Banco de la República de Haití (BRH) reiteró su compromiso de velar por la seguridad del sistema financiero ante las irregularidades que hoy afectan a los usuarios.

La ciudadanía debe permanecer atenta y reportar cualquier actividad sospechosa a sus servicios competentes, subraya un comunicado de entidad antes mencionada.

El BRH emitió una importante advertencia al público sobre los anuncios que fomentan el uso de servicios de transferencia de dinero y pagos móviles administrados por entidades no autorizadas.

Dicha institución recordó que solo los operadores que obtuvieron la aprobación necesaria pueden ofrecer legalmente estos servicios, por lo que los usuarios tienen que ejercer una mayor vigilancia para evitar exponerse a transacciones riesgosas.

El BRH señala que los operadores no autorizados no se benefician del marco regulatorio actual, lo que puede tener graves consecuencias para los usuarios, incluidas pérdidas financieras o problemas de seguridad.

Por lo tanto, prosigue la nota enviada a la radio local, invita a los ciudadanos a comprobar sistemáticamente el estado de los proveedores de servicios financieros antes de utilizar sus ofertas.

Para facilitar esta verificación, el BRH pone a disposición del público, en su sitio web oficial, una lista de operadores autorizados. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la transparencia y proteger a los consumidores de actividades ilegales.

of-am