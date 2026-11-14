Banco BHD lidera digitalización bancaria en segmento negocios

SANTO DOMINGO.– El Banco BHD ocupó el primer lugar entre los bancos múltiples en el segmento de negocios y el segundo en el segmento personal del Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2026, elaborado por la Superintendencia de Bancos. Además, recibió tres reconocimientos por su desempeño en diferentes áreas de evaluación.

La entidad alcanzó una puntuación de 91.11 sobre 100 en el segmento de negocios y de 92.42 en el personal. También fue distinguida en las categorías Experiencia de Usuario, Excelencia Sostenida y Adopción de Habilitadores Digitales.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El presidente ejecutivo del Banco BHD, Fidelio Arturo Despradel, atribuyó estos resultados al trabajo continuo de la institución para ampliar y mejorar sus servicios tecnológicos, mediante soluciones que faciliten las operaciones financieras de personas y empresas.

Despradel afirmó que la transformación digital constituye una evolución permanente de la manera de hacer banca y destacó el compromiso de poner la tecnología al servicio de los clientes, simplificar sus gestiones y ofrecer herramientas que respondan a sus necesidades.

RECONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DIGITALES

En el segmento empresarial, la evaluación contempla funcionalidades como pagos a suplidores, impuestos y nóminas, transferencias nacionales e internacionales, desembolsos, administración de usuarios y permisos, servicios de autoservicio e integración tecnológica.

En Experiencia de Usuario, el BHD sobresalió por los resultados de la evaluación heurística de sus canales digitales. Asimismo, recibió la distinción Excelencia Sostenida en el segmento personal, al mantener una puntuación superior al 90 % durante tres o más años consecutivos.

INNOVACIÓN EN PAGOS DIGITALES

La entidad también fue reconocida por incorporar habilitadores digitales como la vinculación de clientes, cancelación de productos y servicios, verificación de documentos, firma electrónica y recepción de reclamaciones por canales digitales.

El informe destaca, además, las iniciativas de pagos mediante alias, entre ellas De una, del Banco BHD, herramienta diseñada para simplificar las operaciones financieras digitales.

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