Bancalari se impone en prueba internacional de salto en Florida

Juan José Bancalari

SANTO DOMINGO.- El jinete dominicano Juan José Bancalari conquistó el primer lugar en la prueba de velocidad CSI2*, con bolsa de 32 mil dólares, disputada en el World Equestrian Center Ocala, uno de los escenarios ecuestres más importantes de Estados Unidos.

Montando a Cascais HC, una yegua de 11 años, Bancalari fue el último en ingresar a la pista entre los 26 competidores y logró el mejor tiempo sin derribar obstáculos, asegurando así el triunfo con un recorrido limpio y cronometrado en 58.43 segundos.

La modalidad CSI2* corresponde a una categoría internacional de salto avalada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), donde los jinetes compiten contra el reloj y cada error —como el derribo de una barra— suma penalizaciones.

*Duelo de alto nivel*

El estadounidense Kent Farrington, actual número dos del ranking mundial, también firmó una actuación destacada. Con Diakatisa, una yegua Oldenburg de nueve años, registró un tiempo de 59.58 segundos sin faltas, ubicándose en el segundo puesto.

Farrington venía de ganar el miércoles una prueba de mayor categoría (CSI4*) en el mismo escenario, lo que reafirma su gran momento competitivo.

El tercer lugar fue para su compatriota Zume Gallaher, quien junto al caballo Crescendo Vhl completó el recorrido en 59.69 segundos, apenas 0.11 segundos detrás de Farrington, en una definición sumamente cerrada.

*Rendimiento general*

De los 26 binomios (jinete y caballo) que participaron, 11 lograron completar el recorrido sin penalizaciones. El venezolano Pablo Barrios fue el más rápido entre quienes cometieron faltas, finalizando con cuatro puntos de penalización y un tiempo de 59.02 segundos.

La competencia forma parte de la octava semana del circuito internacional que se celebra en Ocala, Florida, evento que reúne a destacados exponentes del salto ecuestre del continente.

Con esta victoria, Bancalari reafirma la presencia dominicana en la élite del salto internacional y suma un resultado de peso en el competitivo calendario ecuestre de Estados Unidos.

*Gran representación*

Arístides Fernández Zucco, presidente de la Asociación Dominicana de Salto Ecuestre, informó que Bancalari forma parte de un grupo de jóvenes jinetes dominicanos que se prepara con miras a conformar la selección nacional de salto ecuestre con miras a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Además de Juan José, entrenan en Estados Unidos, su hermano Manuel Bancalari, Andrés Soto, Aida Sánchez y Héctor Florentino. En México se encuentran Manuel Fernández Haché y María Gabriela Brugal.

*Ramos elogia*

El ingeniero José Manuel Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, elogió la actuación de Bancalari en la competencia y resaltó el desarrollado que ha alcanzado en el deporte ecuestre.

Afirmó que República Dominicana estará muy bien representada en el ecuestre de los Juegos Santo Domingo 2026, ya que existe una buena camada de jóvenes jinetes que han alcanzado un gran nivel.

of-am