Balcacer y Ciprian sobresalen en cierre de juegos JPD en NY

NUEVA YORK.- Los destacados locutores Gabriel Balcacer y Yanelin Ciprian asumieron con gran profesionalidad la ceremonia de clausura de los recién concluidos juegos deportivos Juan Pablo Duarte, en el estado de New York.

Balcacer y Ciprian hicieron gala de una precisa alocución durante la gala en que participó el ministro de Deportes de la República Dominicana, Kelvin Cruz.

También estuvieron el cónsul dominicano en New York, Jesús Vásquez Martínez, la dirección técnica y decenas de atletas participantes en la competencia, apunta.

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD

Según Balbunea, una vez más Balcacer, connotado cronista deportivo de larga data y la talentosa y joven Ciprian impusieron, en escenario multitudinario, la entonación, fluidez y buena dicción desde el inicio hasta el final.

El diestro manejo en tarima hizo sintonía con el público presente. Tanto el ministro, el cónsul y el equipo técnico elogiaron la labor de los profesionales de la locución y la oratoria, refiere.

Tanto el técnico Jose Carbucia como ejecutivos de Canal América, que transmitió en vivo las incidencias de los juegos, elogiaron a la pareja de locutores.

Reconocemos la gran labor de los conductores del ceremonial de clausura, ya que demostraron dominio absoluto en el escenario, dijeron personalidades dominicanas presentes en el acto, concluye Balbunea.

agl