Azua alista Festival del Tomate con apoyo gubernamental

El evento se realizará del jueves 19 al domingo 22 de febrero en el Parque Duarte, con el objetivo de promover la producción local, la agroindustria, la innovación y el turismo sostenible.

AZUA, República Dominicana. – Los preparativos para la cuarta edición del Festival del Tomate Azua 2026 entran en su fase final.

El Festival del Tomate cuenta con el respaldo del Gobierno y de la Asociación de Fabricantes de Conservas del Agro (AFCONAGRO), así como de empresas asociadas como Linda, La Famosa y Victorina.

Esta edición está dedicada al ingeniero Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en reconocimiento a su exitosa gestión en el sector.

ABINADER ENCABEZÓ LANZAMIENTO DEL FESTIVAL

Recientemente, el presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento formal del festival y juramentó a la directiva del nuevo Clúster del Tomate de la República Dominicana (FESTITOMATE), el cual surge para fortalecer la cadena productiva y garantizar el desarrollo agroindustrial.

Durante el acto, Abinader destacó que el Gobierno brindará todo el apoyo necesario para que el Clúster beneficie a los pequeños y medianos productores.

La directiva está encabezada por la diputada Ángela “Grey” Pérez Díaz como presidenta, y Miguel Ángel Sánchez Vargas como vicepresidente.

Además, forman parte del Clúster la AFCONAGRO, así como destacados profesionales del sector y sus empresas clave.

IMPACTO ECONÓMICO Y MARCA PAÍS

Ángela “Grey” Pérez, creadora del festival, destacó que la formalización del Clúster busca que Azua sea incluida en el proyecto Marca País.

“Queremos consolidar el reconocimiento internacional de Azua como la capital del tomate”, señaló.

Por su parte, Sánchez Vargas, en representación de AFCONAGRO, recordó que el Valle de Azua aporta cerca del 80 % del tomate industrial del país.

agl/of-am