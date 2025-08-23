Autoridades se incautan unos 70 mil útiles escolares falsificados

En la avenida Duarte se ocuparon unos 5,000 artículos escolares falsificados, que eran ofertados en negocios de comerciantes asiáticos.

EN ZONA COLONIAL SE INCAUTARON EQUIPOS UTILIZADOS

En otro allanamiento, efectuado en la Ciudad Colonial, los fiscales ocuparon decenas de textos escolares falsificados, así como las máquinas, planchas de impresión y demás equipos utilizados para reproducirlos ilícitamente.

Asimismo, en un operativo realizado en San Isidro, provincia de Santo Domingo, el Ministerio Público se incautó de más de 65,000 productos escolares falsificados, entre ellos, mochilas, loncheras y cartucheras, lo que eleva a más de 70,000 los útiles ocupados en estos operativos. Este constituye uno de los casos más significativos contra la falsificación de marcas en el país.