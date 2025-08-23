Autoridades se incautan unos 70 mil útiles escolares falsificados
Santo Domingo, 23 ago (EFE).- El Ministerio Público realizó, con el apoyo del Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional, tres allanamientos en establecimientos comerciales de la avenida Duarte en los que ocupó unos 5,000 artículos escolares falsificados, además de otros dos en la Ciudad Colonial y el sector de San Isidro, que acumularon más de 70,000 útiles escolares falsificados.
Asimismo, en un operativo realizado en San Isidro, provincia de Santo Domingo, el Ministerio Público se incautó de más de 65,000 productos escolares falsificados, entre ellos, mochilas, loncheras y cartucheras, lo que eleva a más de 70,000 los útiles ocupados en estos operativos. Este constituye uno de los casos más significativos contra la falsificación de marcas en el país.
Pero Nunca ponen los Nombres porque son de Ellos mismos Cuantos Testaferros que Usan para que nadie sepa quiénes son