Aumi Guerra exhorta atletas a ser mejores seres humanos

SANTO DOMINGO.- Aumi Guerra, miembro de la selección femenina de boliche de la República Dominicana, exhortó a los atletas criollos sacar fuerzas y ser mejores seres humanos en estos tiempos de la pandemia del coronavirus.

La ganadora de las Copas Mundiales de Bowling Qubica AMF en los años 2010 y 2011 explicó que lo más importante para los jugadores son los entrenamientos.

“Después de 25 años de carrera, para mí la herramienta más fundamental son los entrenamientos. No importa la situación que estemos viviendo, para ser grandes atletas debemos de esforzarnos y seguir con una meta trazada”, dijo Guerra.

Las declaraciones fueron otorgadas en una entrevista para las plataformas digitales del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).

A pesar de permanecer en estas vacaciones involuntarias, la veterana manifestó que los atletas deberían de autoanalizarse y ver el paro como una oportunidad para ser mejores seres humanos.

“Para ser un mejor atleta no es necesario trabajar en algo físico, también cuando nos analizamos del punto de vista emocional mejoramos mucho. Esta es una oportunidad en que debemos de preguntarnos ¿en qué debo cambiar?”, continuó diciendo.

Juegos Panamericanos, uno de sus logros más preciados

Aumi Guerra y Astrid Valiente fueron las pioneras en darle a la República Dominicana una medalla en los anteriores Juegos Panamericanos de Lima Perú.

La bolichera catalogó esa presea de bronce como sus logros más preciados en su carrera debido al apoyo que le brindaron sus compatriotas cuando estaban en competencia de igual manera en su retorno al país.

No piensa en apartarse del boliche

Aumi inició su carrera como profesional en el año 2003 y desde entonces no se ha apartado del deporte. Sin embargo, entiende que el momento de dejar los bolos llegará aunque no piensa en ello aún.

La también ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro en 2007, añadió que el boliche es lo que la hace liberarse de lo que sucede en el mundo.

“Lo que muchas personas no saben es que este deporte es muy divertido. Cuando estoy en mis entrenamientos me olvido de las cosas que sucede en las afueras y me disfruto mi momento”, dijo Guerra, también ganadora de la medalla de plata en individual, en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Fuente: COLIMDO

of-am