Auditorías de la Contraloría

El autor es sociólogo. Reside en el municipio Santo Domingo Este

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Con el expreso propósito de “engatusar, amagar y no dar”, la Contraloría General de la República (CGR) anunció, con “bombos y platillos”, la publicación de los “resultados de 28 auditorías” que realizó a diferentes instituciones gubernamentales, en este año 2026, que arrojaron resultados con múltiples y millonarios indicadores de “supuestos actos de corrupción”.

Preguntas

Ante tantas “indelicadezas” encontradas en la administración del presupuesto nacional, después de un mes de esas publicaciones, nos preguntamos:

a) ¿Qué hizo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)? b) ¿A cuáles de los funcionarios responsables de dichas instituciones llamaron “para entrevistas” en el Ministerio Público o la PEPCA?

c) ¿Qué acciones implementó la Consultoría Jurídica de la Presidencia?

d) ¿Cuáles de esas instituciones y sus funcionarios han sido apresados o allanados?

Contra esos funcionarios y las supuestas acciones dolosas no se ha hecho ni se hará nada. ¡Los errores de esas auditorías, no importan los montos de los supuestos faltantes o fraudes. Tampoco importan las supuestas pruebas de la CGR; para la DIGEIG ¡son acciones subsanables! ¡Por esas instituciones no pasó nada, todo marcha bien, con transparencia y sin máculas!

Recordemos, a través de las promesas de dos elecciones, la principal marca del gobierno del PRM-Abinader sería “el cambio, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad”. “Un presidente con amigos, pero sin cómplices”.

No obstante, aunque sea un “grito en el desierto”, o simples complementos a los “conocidos escándalos de SENASA, INSTRANT, INABIE, Ministerio de Agricultura, las EDEE, etc., consideramos justo y necesario presentar un leve resumen de algunos de los resultados de las recientes auditorías realizadas y publicadas por la CGR.

A propósito de los susodichos resultados de las auditorías de la CGR, el periódico Panorama publicó, el pasado 7 de octubre, estas informaciones:

“Auditorías de Contraloría revelan millonarias fallas en el manejo de recursos públicos: Auditorías realizadas por la CGR a distintas instituciones estatales han dejado al descubierto una serie de debilidades e inconsistencias en el manejo de bienes, recursos financieros, contrataciones, inventarios y personal, con montos que alcanzan cientos y hasta miles de millones de pesos.

“Los informes revisados por la CGR muestran patrones que se repiten en varias entidades: vehículos registrados oficialmente que no pudieron ser localizados, recursos mantenidos fuera de la Cuenta Única del Tesoro, compras ejecutadas al margen de la planificación, diferencias millonarias entre registros contables y bienes físicos, pagos sin documentación suficiente y deudas con proveedores acumuladas durante años.”

Ocho botones

De ese paquete de auditorías con resultados de supuestos actos dolosos, de acuerdo a la CGR, se destacan estos 8 botones como simples muestras de instituciones gubernamentales:

1.- Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) con graves y diferentes casos millonarios.

2.- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCyT), con varios e importantes rubros faltantes.

3.- Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), con múltiples indicios de supuestos fraudes millonarios.

4.- Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), la revisión encontró varios y cotosos actos no registrados debidamente.

5.- Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) con hallazgos relevantes relacionados con más de 450 millones de pesos.

6.- Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), situación financiera con expedientes presentando acciones indelicadas por cientos de millones de pesos.

7.- Ministerio de Cultura (MINC), presentó varias diferencias millonarias entre inventarios y activos.

8.- Ministerio de la Juventud (MJ), entre otros faltantes, en los almacenes se registraron más de 538 millones de pesos en tan solo 5 activos.

También valoramos como pertinente y válidos contestar estas preguntas: 1.- ¿Por qué, en estos momentos, la CGR se afanó, precipitó y ufanó por la publicación de los susodichos resultados de sus auditorías? 2.- Además de la publicación, ¿qué más ha hecho la CGR con esos resultados? 3.- ¿Qué consecuencias judiciales, penales, administrativas, etc., se han implementado que demandan los datos e informaciones fraudulentas contenidas en los resultados que, supuestamente, arrojan dichas auditorias?

A propósito de esas auditorías, ¿en qué está la Cámara de Cuentas de la República, cuyas funciones parece que el Poder Ejecutivo las “tranfirió” a la CGR?

Al respecto es menester recordar que nuestra Constitución (Art. 247) asigna a la CGR, en calidad de órgano del Poder Ejecutivo, “el control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.”, lo cual significa que la CGR es cómplice por acción u omisión de las indelicadezas o supuestos fraudes contra el presupuesto nacional cometidos por las instituciones y funcionarios auditados.

También que, antes de publicar los supuestos resultados de las auditorías, la CGR debió obtener, previamente, la opinión o réplica de los funcionarios vinculados directa e indirectamente con dichos resultados, antes de darlos a conocer o tramitarlos a las instituciones correspondientes. ¿Esos resultados contienen dichas observaciones de los incumbentes?

Sí asi fuere, entonces, ¿por qué no se conoce ninguna consecuencia, después de un mes de publicadas? ¿Qué pasa con las acciones que se esperan del Ministerio Público, de la DIGEIG, de la PEPCA, del Poder Ejecutivo, etc. ante estos escándalos?

Será que esas auditorías de la CGR tienen el deliberado propósito de distraer, allantar con la supuesta transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad con la que se pretende engatusar al pueblo dominicano ¿al amagar y no dar? Los actos de verdadera corrupción de un gobierno se empiezan a conocer cuando termina. ¡Los gobiernos pasan!