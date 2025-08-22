Atribuye apagones a dejadez acumulada por los gobiernos

Hipólito Mejía hablo con periodistas este viernes.

SANTO DOMINGO.- El ex presidente Hipólito Mejía opinó este viernes que la crisis energética que afecta al país no es nueva y se debe a una negligencia acumulada por parte de todos los gobiernos.

“Desde los tiempos de las chichiguas del presidente de la Corporación Dominicana de Electricidad, Julio Sauri González, hemos estado sufriendo, yo no soy experto, reconozco que ha habido negligencia en todos los Gobiernos, inclusive en el de nosotros para enfrentar ese problema”, dijo a periodistas.

Sus declaraciones se producen en medio de un ambiente marcado por apagones prolongados, reclamos de diversos sectores y las recientes afirmaciones del presidente Luis Abinader, quien aseguró estar trabajando para resolver el problema.

an/am