Atribuye a ‘lucha política’ falta embajador EU en R. Dominicana

Sonia Guzmán

SANTO DOMINGO.- Estados Unidos no han designado embajador en República Dominicana debido a la lucha política y de intereses que se libra en su Congreso, según Sonia Guzmán, exrepresentante del país caribeño en Washington.

«Mientras un grupo quería una persona para ese puesto, otro prefería a una distinta, y eso se frustró en el Congreso de EE.UU. En esa lucha de intereses se pasaron los cuatro años de la presidencia de Joe Biden», explicó.

Recordó que «fue en la administración demócrata que el país se quedó sin un embajador estadounidense».

Ahora, luego de los demócratas ser desalojados del poder en los comicios de noviembre del 2024, esa lucha se mantiene, pero ahora por intereses políticos, declaró la diplomática en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, donde fue entrevistada por Héctor Herrera Cabral.

“Eso vino a raíz de la pandemia, no por la pandemia en sí, pero es para ubicar a las personas en el tiempo. Fue en el 2020 que esa situación se dio, en la administración de Joe Biden, porque antes teníamos embajadores como el caso de Bernstein, que fue extraordinariamente buena, o sea, fue en el gobierno de los demócratas, no nos perdamos en eso, y yo lo atribuyo a intereses, porque un grupo quería una persona, otro a una distinta; por esa lucha de intereses, eso en el Congreso norteamericano se frustró”, reiteró la educadora y dirigente política.

Indicó que “ahora que los demócratas no están en el gobierno, sino los republicanos, es una lucha de intereses políticos”.

“Fíjese que una de las primeras nominaciones que hizo el presidente Trump de embajadores fue la candidata para dirigir la embajada en la República Dominicana; sin embargo, eso en el Congreso se ha trancado, no la han confirmado”, ejemplificó.

La exministra de Industria y Comercio dijo creer que la lucha que se libra ahora es que “desgraciadamente, los demócratas” no le están dando pasos por una lucha política con los republicanos.

Aclaró que la situación que se libra de lucha de intereses y enfrentamientos políticos en el Congreso de los Estados Unidos que impiden ratificar a los embajadores que se designan en la legación diplomática de este país “no tiene que ver con nosotros, pero el reflejo es negativo para la República Dominicana, que hasta ahora no tiene un embajador norteamericano hace casi cinco años.