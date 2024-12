Atletas del Mega Gym brillan en gimnasia Estrellas del Futuro

Equipo del Mega Gym, Victoria Knupper, Miranda Torres, Dana Hernàndez y Valeria Knupper Checo, detràs Christopher Turbí y Melvin Rodríguez.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Las atletas del Mega Gym, enclavada en la selección de Santiago, encabezada por la mejor a nivel nacional, Victoria Knupper Checo, logró la gran hazaña de aportar diez medallas de oro para su provincia en el campeonato de gimnasia artística del país Estrellas del Futuro, recién realizado en la capital dominicana.

De las diez medallas de oro aportadas por las estrellas del Mega Gym, la Knupper Checo, ganó seis, al lograr en el máximo nivel, el 6, primeros en piso, barras, viga, salto y el all around, para ser la más distinguida atleta femenina, en la actualidad es la mejor local elegida por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago.

Mientras que, otra súper campeona fue, Miranda Torres, quien en el nivel cuatro ganó, medallas de oro en, piso, viga, barras y all around, fue plata en salto, mientras que, Valentina Knupper Checo, resultó subcampeona Nacional del nivel 6, con segundo lugar en piso, terceros en salto y barra asimétrica, en all around, resultó segunda.

Al tiempo que, Dana Hernández, fue subcampeona nacional del nivel 4, con primer lugar en salto, segundos en barras y en viga, tercero en piso y segundo en all around, sus entrenadores, Christopher Turbí y Melvin Rodríguez, mostraron satisfacción por el desempeño de sus atletas.

of-am