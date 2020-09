Atleta Manuel Guzmán narra sus vivencias en el baloncesto

SANTO DOMINGO.- Muchos atletas, sin importar el deporte, cuando salen fuera del país a reforzar en las ligas profesionales, llegan a poner sus vidas en peligro, aunque usted lo crea.

Se entiende que los atletas regresan “bañados en dólares” y que todo es color de rosa, pero, a veces no es así.

El caso del estelar rebotero dominicano Manuel Guzmán, quien fue Selección Nacional por varios años y es la principal figura del Club San Carlos, encaja perfectamente con los ejemplos antes expuestos.

“Duré ocho meses reforzando en la Liga Profesional de Chile, viajábamos por 12 y 14 horas de una provincia a otra y la alimentación no me probaba mucho”, recordó Guzmán al ser entrevistado por el periodista José Cáceres.

Indicó que cuando concluyó esa temporada y llegó al país a jugar en el Superior, con San Carlos, llegó con una flojedad en su cuerpo y el cansancio llegaba a su cuerpo en apenas cinco minutos de iniciar los partidos.

“Eso no es normal, no sabía qué me pasaba, hasta que uno de los fisioterapeutas me indicó unos análisis para ver qué me pasaba”, agregó.

Dijo que Héctor Lapaix, fisioterapeuta, le dijo que notaba que no estaba jugando a su nivel y le preguntó qué le pasaba. “Yo pensaba que estaba sufriendo del corazón, me sofocaba rápido”, expuso.

Agregó que cuando llegaron los resultados, tenía una anemia en ocho, algo increíble, con poca sangre en su cuerpo y estaba al borde de sufrir algo grave.

El baloncesto es mi vida. Afirmó que el baloncesto es su vida, su pasión y su trabajo profesional porque de ahí es que mantiene a su familia, la cual dijo es su principal tesoro.

Estefany Minaya es su esposa, y sus hijos Elysmar, Ellyam Manuel, Ellysbell y Emmanuel Guzmán. “Amo mi familia y soy muy hogareño”, exclamó.

Dijo que jugó con la Selección Nacional desde el año 2006 hasta el 2017 y estará siempre disponible para jugar.

Apuntó que fue parte de los equipos que ganó el oro en Centrobasket 2012 en San Juan, Puerto Rico y en los Centroamericanos y del Caribe de 2014 en Veracruz, México; plata en el Centrobasket 2010 en Santo Domingo y bronce en el Preolímpico de 2011 en Mar del Plata, Argentina.

Como refuerzo. Ha expuesto su talento en países como España, Chile, Venezuela, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Argentina. Con el Cerro Porteño, en Uruguay fue el MVP de la final con una actuación de 36 puntos (20-12 de campo, 3-1 en triples, 10-9 en libres), 15 rebotes y seis asistencias.

Nació entre La Zurza y Capotillo , y jugó baloncesto desde niño.

Es jugador base de San Carlos y comenzó en la categoría de intermedio.

Jugó un juvenil y se marchó a Estados Unidos desde el 1999 hasta 2007, cuando regresó al país.

Su primer torneo capitaleño fue en 2004, cuando fue sorteado por el Club Villa Francisca.

Además de Villa Francisca, Manuel Guzmán ha accionado con San Lázaro, con El Millón y ahora ha regresado a San Carlos.

En los Superiores del interior ha reforzado al Cupes, Pueblo Nuevo, CDP, Samejí, también en Puerto Plata, en Moca y en San Francisco de Macoris. En la LNB debutó en el año 2005 con Las Panteras.

of-am