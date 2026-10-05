Atlántico y Jarabacoa empatan 2-2 en intenso duelo de la LDF

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PUERTO PLATA.– Atlántico FC y Jarabacoa FC empataron 2-2 este sábado en el Estadio Leonel Plácido, en un partido cargado de emociones que abrió la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2026-2027.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad, las constantes llegadas al área rival y las expulsiones que dejaron a ambos conjuntos con diez jugadores durante diferentes tramos del compromiso.

Jarabacoa sufrió la primera baja al minuto 13, cuando su defensor argentino recibió tarjeta roja. Dos minutos después, Atlántico aprovechó la superioridad numérica para abrir el marcador por medio de Patrickson Nore, quien definió tras recibir un servicio en el borde del área.

La reacción del conjunto de la montaña no tardó en llegar. Richerly de los Santos consiguió el empate para Jarabacoa, pero Atlántico recuperó rápidamente la ventaja gracias a Judrian Reyes, quien marcó el 2-1 para los locales.

Cuando parecía que los puertoplateños se irían al descanso arriba en el marcador, Fernando de Luca apareció a cinco minutos del final de la primera mitad para establecer el 2-2 y devolver la igualdad al encuentro.

DOS EXPULSIONES MARCARON EL PARTIDO

En la segunda parte, Atlántico también quedó con diez jugadores tras la expulsión del mediocampista Jesús Rosa por acumulación de tarjetas.

Con ambos equipos en igualdad numérica, el partido mantuvo su intensidad, aunque las defensas lograron contener las ofensivas rivales y evitar que el marcador volviera a moverse.

Tras el pitazo final, los dos clubes se repartieron los puntos en un encuentro que mantuvo la emoción hasta los últimos minutos.

El empate deja a Atlántico FC con un punto adicional, con el que abandona el registro negativo de -1, mientras que Jarabacoa FC también suma una unidad y llega a un punto en la clasificación.

Ambos conjuntos continúan en la parte baja de la tabla y buscarán mejorar sus resultados en las próximas jornadas del campeonato dominicano.

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