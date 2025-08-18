Aspirante presidencial del PLD hablará sobre proceso interno

Francisco Javier García

SANTO DOMINGO. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, informó que a partir de esta semana ofrecerá “contundentes declaraciones” sobre su partido.

Precisó que en particular tratará acerca del proceso interno de esa agrupación política con miras a las elecciones de 2028.

En un escueto comunicado difundido por medio de su Dirección de Prensa, el miembro del Comité Político peledeísta señaló que una cuestión de esa trascendencia hay que notificarla con claridad al país.

SIN DETALLES ADICIONALES

“A partir del próximo martes ofreceremos contundentes declaraciones acerca del proceso interno para la elección del candidato presidencial que lleva a cabo nuestro Partido de la Liberación Dominicana”.

Así lo plantea la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por la Dirección de Prensa de Javier García, sin ofrecer otros detalles.

