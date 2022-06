Aspirante presidencia asegura fue «bueno el PLD» saliera del poder

Maritza Hernández

SANTO DOMINGO.- La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Maritza Hernández, consideró que si la cúpula de esa organización señala alguno para lo posición, le estaría haciendo un falso servicio a la sociedad dominicana.

Sobre la salida del poder del PLD, señaló que “fue bueno” ya que el país ahora conoce la mala gestión de gobierno que realiza el presidente Abinader y atribuyó la derrota del PLD al hartazgo social de 16 años consecutivos administrando los destinos del país.

Dijo que una imposición afectaría considerablemente ese partido. “Se siente un sabor dulce cuando eliges con libertad y no te dicen ve a apoyar a tal porque a veces no te gusta y no haces el trabajo, no das el cien por ciento y la política es pasión”.

También aseguró que el pueblo dominicano está decepcionado por la mala gestión de gobierno que está realizando el presidente Luis Abinader. “Prometió que bajarían el cielo y las estrellas y ahora la población vive otra realidad”, dijo.

Hernández defendió la honestidad de los peledeistas e indicó que es una ínfima proporción la que es señalada con casos de corrupción.

“No acepto que se diga una vez mas que PLD es corrupto»; sin embargo, cuestionó que la dirección partidaria, en su momento, no haya separado a tiempo de sus filas a los que tenían un comportamiento poco ético.

of-am/an