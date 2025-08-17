Asociación Cibao recibe dos certificados internacionales

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos recibió dos certificaciones internacionales por su Sistema de Gestión Integral (SGSI) para seguridad, privacidad y protección de datos personales.

Las certificaciones otorgadas a la Asociación Cibao son las ISO/IEC 27001:2022 (MX-2025CRI-394) e ISO/IEC 27701:2019 (MX-2025CRD-010).

Este logro consolida el deber institucional con la protección de sus clientes y asociados, en un entorno de crecientes desafíos digitales.

CERTIFICACIONES

La ISO/IEC 27001 es el estándar global que crea los requisitos para establecer, mantener y mejorar un SGSI.

Mientras, la ISO/IEC 27701 amplía este enfoque con la incorporación de requisitos específicos para el SGPI, en línea con regulaciones nacionales y estándares internacionales.

GARANTÍA DE LA ASOCIACIÓN CIBAO

Esta certificación garantiza que la Asociación Cibao gestiona los datos personales y financieros bajo controles rigurosos, validados por auditores externos independientes, y anticipa, detecta y responde a amenazas de forma oportuna.

Damián López, segundo vicepresidente de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Asociación expresó que contar con procesos certificados permite responder de manera adecuada ante posibles incidentes.

¨Este hito representa un avance significativo en la madurez organizacional de Asociación Cibao, al posicionarse como una de las primeras entidades del sector financiero en obtener ambas certificaciones de forma conjunta¨, expresó.

Fundada en 1962, Asociación Cibao proporciona asesoría y soluciones financieras a personas, familias y empresas.

Cuenta con una red de 56 sucursales y 61 cajeros automáticos propios y unos 2,000 asociados distribuidos en las principales localidades de la República Dominicana.

agl/of-am