Asociación Cibao inaugura primera sucursal Puerto Plata

Sucursal Asociación Cibao Puerto Plata

PUERTO PLATA República Dominicana. – Como parte de su estrategia de expansión nacional, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos inauguró su primera sucursal en la provincia de Puerto Plata, para convertirse en la oficina número 58 de esa entidad.

La apertura amplía la cobertura territorial de la institución y permitirá ofrecer sus servicios financieros en un territorio con actividad económica vinculada al comercio, los servicios y el turismo.

Durante la inauguración, Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, señaló que esta acción estratégica responde al compromiso con el crecimiento sostenible de la región norte.

“Creemos firmemente que el acceso a servicios financieros confiables, transparentes y oportunos es un elemento clave para el desarrollo sostenible de las personas, las familias y los negocios”, indicó.

BASE FINANCIERA RESPALDA DESARROLLO

De igual forma, su presidente ejecutivo, José Luis Ventura, manifestó que la institución desembarca en la llamada Novia del Atlántico con una base de respaldo al desarrollo de Puerto Plata.

“Esta sucursal es parte de una institución que a diciembre de 2025 alcanzó activos por RD$111,145 millones y una cartera de créditos neta de RD$66,161 millones¨, aseguró.

El nuevo espacio brindará una oferta integral que comprende tanto soluciones personales como empresariales, respaldada por procesos operativos modernos y canales de atención alineados a las necesidades actuales de asociados y clientes.

En esta provincia la institución continuará promoviendo la sostenibilidad, no solo desde una perspectiva monetaria, sino también con el impulso de iniciativas de responsabilidad social, educación financiera y apoyo comunitario.

Joel Díaz, gerente de la sucursal, afirmó que esta apertura permitirá atender de manera directa a los clientes de Puerto Plata y zonas cercanas para facilitar el acceso a los productos y servicios de la Asociación Cibao.

agl/of-am