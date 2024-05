Asistir a votar con la madurez necesaria

EL AUTOR es periodista, locutor y político. Reside en Santo Domingo

Es preciso recordarle a un segmento de la sociedad política dominicana que ha encendido la maquinaria del descrédito, desinformación y suplantación, que el mundo no terminará el próximo 19 de mayo cuando se dé a conocer el primer boletín de los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales.

Nos expresamos de esa manera por la lamentable y deshonrosa actitud que han asumido elementos de la oposición en contra del partido de gobierno y en especial del presidente Luis Abinader.

Lamentable porque el proceso mantiene un ritmo histórico de tranquilidad que esos sicarios políticos quieren alterar y bochornoso porque en una época donde la información tiene un excesivo grado de inmediatez que permite conocer la realidad de esta, por lo que asumir la posición de desacreditador, desinformador y suplantador merece la repulsa generalizada.

Por ejemplo, en el desprendimiento morado llamado “Fuerza del Pueblo”, se han producido numerosas renuncias de prominentes dirigentes de esa organización que han advertido, de forma pública, las malas prácticas que se vienen realizando en su interior y hasta algunos han indicado que se está haciendo lo mismo que en su antigua organización, lógicamente, son harina de un mismo costal.

Lo que sí debe de decírselo a esos espadachines de la maldad, a estos pervertidores del orden público, alacranes humanos, que el pueblo sabe para lo que dan, que la decisión está tomada y que sus perversas acciones no doblegaran el deseo colectivo de un pueblo que quiere vivir en paz, que quiere seguir avanzando, que no quiere que le desfalquen las arcas del Estado, que no quiere clanes familiares enriqueciéndose con los recursos del pueblo, que indudablemente quiere afianzar el cambio.

Estamos seguro que esas actitudes se le está convirtiendo en un boomerang a quienes están en esa descabellada práctica. Todos sus planes ha recibido el rechazo absoluto de la inmensa mayoría de los dominicanos porque entienden que no podemos como nación seguir en ese obsoleto sistema de hacer política, que es necesaria una transformación que permita cada cuatro años elegir a gobernantes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales sin tener que caer en un desasosiego porque a tal o cual partido no le favorezcan los resultados.

Asistir a votar este próximo 19 de mayo con la madurez necesaria, con la firme decisión de fortalecer la democracia y contribuir a un mejor país, debe ser el objetivo fundamental de este certamen electoral porque ganará el país, ganamos todos, porque soy de los que está convencido de que “lo mejor está por venir.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.