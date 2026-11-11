ASIEX promueve a Patricia Bobea como vicepresidenta

SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) anunció la promoción de Patricia Bobea a la posición de vicepresidenta ejecutiva, como parte de un proceso de fortalecimiento de su estructura institucional y de sus capacidades de representación del sector de inversión extranjera.

La nueva posición fue incorporada a los estatutos de la organización mediante una modificación aprobada en Asamblea General Extraordinaria, con el propósito de robustecer su estructura ejecutiva y respaldar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Bobea asume esta responsabilidad luego de casi 12 años de trayectoria en ASIEX, donde se desempeñó como directora ejecutiva y contribuyó al posicionamiento de la entidad como referente del sector empresarial vinculado a la inversión extranjera.

Con esta designación, se convierte en la primera mujer en ocupar tanto la Dirección Ejecutiva como la recién creada Vicepresidencia Ejecutiva de la asociación.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Rocío Velarde, presidenta de ASIEX, destacó que la promoción de Bobea y la incorporación de esta nueva posición representan un paso importante en la evolución institucional de la organización.

Señaló que su experiencia, conocimiento de la asociación y compromiso con la inversión extranjera serán fundamentales para impulsar la agenda de trabajo y dar continuidad a las prioridades estratégicas.

Por su parte, Patricia Bobea expresó que asume sus nuevas funciones con el compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento de ASIEX, sus empresas asociadas y el desarrollo de la inversión extranjera en República Dominicana.

Asimismo, manifestó que la institución seguirá promoviendo la confianza de los inversionistas, un clima de negocios competitivo y la articulación entre los sectores público y privado para atraer nuevas inversiones y ampliar las existentes.

APORTES AL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Durante sus casi 12 años en ASIEX, Bobea impulsó iniciativas estratégicas como los estudios sobre el impacto de la inversión extranjera directa (IED) en la economía dominicana y la elaboración del primer Barómetro de IED del país.

También promovió la creación de la mesa diplomática, el reconocimiento a empresas centenarias y la elaboración de Guías de Inversión junto a ProDominicana.

Su gestión incluyó, además, aportes a estrategias y proyectos legislativos orientados a fomentar la inversión extranjera y la reinversión de capitales en el país, así como iniciativas relacionadas con la actualización de la Ley de Inversión Extranjera, el desarrollo del hub logístico y el sector minero.

Desde la Vicepresidencia Ejecutiva, Bobea continuará trabajando junto a la Junta Directiva, las empresas asociadas y los aliados estratégicos para fortalecer el posicionamiento de República Dominicana como destino de inversión y contribuir al crecimiento económico nacional.

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