Asesinato del general Francisco Beltré: Haití 1915

EL AUTOR es periodista y especialista en Política Exterior. Reside en Santo Domingo.

Estamos en el mes de mayo de 1915. En República Dominicana gobernaba el presidente Juan Isidro Jimenes Pereyra, y Haití estaba presidido por el general Vilbrun Guillaume Sam, quien en el mes de febrero había derrocado al presidente Joseph Devilmar Theodore.

El 25 de mayo de ese fatídico año, el general Francisco Beltré, de San Juan de la Maguana, comandante militar de la frontera sur, pasó hacia Haití, por el lado de Tierra Nueva, donde estaba entonces el telégrafo y las oficinas de migración y aduanas.

Una vez en territorio haitiano, el general Beltré subió al tren que hacía el recorrido desde la frontera hasta Puerto Príncipe, regenteado por la compañía Chemins de Fer de la Plaine du Cul-de-Sac (Conocida como P.C.S). (Ver Allen Morrison, https://www.tramz.com/ht/ppe. html).

El general Beltré, quien era dueño de una tenería en San Juan y se dirigía a Puerto Príncipe a buscar a un técnico curtidor haitiano para su empresa, tuvo la fatalidad de cruzarse en el camino, rumbo a Puerto Príncipe, con el dominicano Andrés Méndez, natural de Neyba, antiguo soldado de la Guardia de Fronteras. Estando Méndez bajo el mando de Beltré fue sorprendido en un contrabando de mercancías, por lo cual fue expulsado del ejército.

Según informó el cónsul en Juana Méndez Eugenio Garrido, quien estaba por unos días como encargado de negocios interino en Puerto Príncipe, Méndez vivía en Haití y servía a la Dirección de Seguridad del gobierno haitiano, por lo que aprovechó su influencia para acusar a Beltré de estar participando en una conspiración.

En el momento en que el general Beltré pasó hacia Haití, se había sublevado en norte el general doctor Rosalvo Bobo, antiguo ministro de guerra del gobierno de Devilmar Theodore y amigo íntimo del general dominicano Desiderio Arias.

En la tarde del 25 de mayo el Gobernador de Azua, Fidel Ferrer, telegrafió al secretario de Hacienda Rafael Pérez Perdomo:

“Comandante Guardia Fronteriza, Gral. Francisco Beltré ha sido reducido a prisión en Hayti, parece estar conspirando allí. Las cosas en Hayti van empeorando. Han reforzado las fuerzas haitianas y no permiten pasar dominicanos.-Fido.Gobernador Ferrer”.

Al otro día, Pérez Perdomo comunicó la situación al secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Pichardo, quien de inmediato instruyó a la Legación en Puerto Príncipe gestionar la libertad del general dominicano, pero, pese a la insistencia del jefe de misión interino, las autoridades haitianas no liberaron al prisionero.

Acontecimiento

Entonces, la noche del 27 de julio un terrible acontecimiento sacudió a la sociedad haitiana cuando decenas de prisioneros políticos, entre ellos el expresidente Oreste Zamor, fueron asesinados en la prisión, por órdenes del jefe de la Policía, general Charles Oscar Etienne. En esa masacre, de la cual fue testigo el periodista y escritor Stephen Alexis (padre), fue asesinado el general Francisco Beltré.

Esa noche también fue asesinado el dominicano Juan Paulino, comerciante, que había sido apresado el nueve de marzo en Croix des Bouquets.

Otro prisionero dominicano, Arturo Moquete, natural de Duverge, salvó la vida porque estaba en una celda aislada junto a un haitiano. Una multitud furiosa de parientes de los prisioneros masacrados liberó a Moquete, quien pudo llegar a Duverge y contar lo acontecido a las autoridades dominicanas.

En la madrugada, el cónsul general y encargado de negocios Ulises Heureaux Ogando, interino por ausencia del general Carlos A. Mota, informó de la muerte en prisión del general Beltré y de inmediato recibió instrucciones, vía telégrafo, de elevar una nota de protesta ante las autoridades haitianas, pero Puerto Príncipe caería en un caos histórica.

Tras la masacre, el presidente Guillaume Sam, temeroso de la reacción popular, se refugió en la Legación de Francia, que estaba al lado del Palacio Nacional, pero hasta allí llegó una turba enfurecida y lo asesinó.

La misma suerte corrió el general Oscar Etienne, quien fue perseguido por un grupo dirigido por el general Edmond Polynice y linchado en la entrada de la legación dominicana, ubicada en el número 173 de la Grand Rue, hoy Jean Jacques Dessalines. Jean Desquiron, en su obra “Haiti a la une”, Tomo III, narra que el jefe de la policía fue asesinado de tres disparos por el general Polynice en venganza porque tres de sus hijos habían muerto en la masacre de la prisión.

Tras los acontecimientos del 28 de julio, el almirante William Carperton, del vapor Washington que rondaba desde hacía días la bahía de Puerto Príncipe, desembarcó sus tropas y ocupó Haití a nombre del gobierno de los Estados Unidos de América.

ceyba@hotmail.com

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.