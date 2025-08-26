Aseguran azúcar precios bajos para planes sociales en la RD

Santo Domingo, 26 ago.- El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) firmó hoy un acuerdo con el Instituto dominicano de Estabilización de Precios (Inespre) que garantizará el suministro de azúcar a un valor preferencial para los programas sociales de este último.

El director general de Bienes Nacionales y director ejecutivo honorífico del CEA, Rafael Burgos Gómez, explicó que este convenio busca fortalecer las iniciativas de apoyo alimentario del Gobierno en beneficio de miles de familias dominicanas.

«El acuerdo favorecerá directamente a la población que recibe los programas sociales del Inespre, asegurando un producto esencial a un costo asequible», destacó Burgos Gómez.

En tanto, el director del Inespre, David Herrera Díaz, resaltó que el precio acordado es más bajo que el del mercado local, lo que impactará de manera positiva en los beneficiarios.

Inespre surgió con la misión de contribuir al desarrollo agropecuario con acciones y planes orientados a la eficacia y rentabilidad de los productores, mediante una comercialización justa, que garantice el acceso a alimentos de calidad para todos los consumidores.

Entre los programas de la institución están las llamadas bodegas móviles, que no son más que camiones que viajan por diferentes localidades en todo el país con la finalidad de abastecer de productos agropecuarios a los habitantes.

of-am