Asaltan exsubadministrador del Banco de Reservas en su vivienda

José Manuel Guzmán Ibarra

SANTO DOMINGO.- Dos hombres ingresaron al apartamento del exsubadministrador del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), José Manuel Guzmán Ibarra, y lo asaltaron.

Guzmán Ibarra, quien se desempeñó en el referido puesto por más de diez años, informó en twitter que el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana.

Explicó que pudo defenderse de uno de los maleantes, pero cuando notó la presencia del otro, no puso resistencia.

Dijo que los sujetos le ataron las manos y pies, y le taparon la boca.

“Cerca de las 3:00 a. m. dos asaltantes entraron a mi departamento. El primero, me defendí, luego al aparecer el segundo, me detuve. Me ataron primero de manos, luego de pies. Y al irse taparon la boca. No encontraron gran cosa, duraron casi una hora. Estoy bien”, escribió Guzmán Ibarra.