Arte y solidaridad se unen en el concierto “Todo Beethoven”

Amaury Sánchez dirige el concierto Todo Beethoven, en el Teatro Nacional.

SANTO DOMINGO. – El arte y la solidaridad se dieron cita en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde la institución Promoción Apec (PROMAPEC) celebró su gala benéfica «Todo Beethoven», una velada marcada por el compromiso social.

Personalidades del ámbito empresarial, social y cultural del país se reunieron para respaldar una causa que transforma vidas a través de la educación técnica y disfrutar de un programa musical de primer nivel.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SANTO DOMINGO

La gala cobró vida con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, compuesta por 72 músicos bajo la batuta del maestro Amaury Sánchez.

El gran protagonista de la noche fue el joven pianista letón Daumants Liepiņš, de 31 años, quien cautivó a los presentes con su interpretación del concierto «Emperador» de Beethoven.

Con una técnica impecable y una sensibilidad que arrancó ovaciones prolongadas, Liepiņš dominó el piano Steinway & Sons, reafirmando su estatus como un intérprete de clase mundial.

RESALTAN OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN

El momento protocolar estuvo a cargo de Guaroa Noboa, presidente de la junta de directores de PROMAPEC, quien destacó la esencia del encuentro y resaltó que «Beethoven no sólo revolucionó la música, sino la forma de entender la condición humana”.

Sostuvo que el éxito de la gala se traduce en oportunidades de formación para dominicanos de escasos recursos, fortaleciendo becas en áreas técnicas como farmacia, informática y contabilidad.

«Cada aporte realizado esta noche se traduce en aulas equipadas y en vidas que encuentran nuevas oportunidades para crecer con dignidad», apuntó.

La velada no solo fue un triunfo artístico, sino también un espaldarazo a los más de 40 años de labor de PROMAPEC, institución que ha capacitado a más de 57 mil dominicanos.

