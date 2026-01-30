Arroyo ve siempre montan campañas negativas sobre él

Nelson Arroyo resta importancias a las críticas en su contra.

SANTO DOMINGO.- El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, defendió su gestión en Seguros del Banco de Reservas, en respuesta a recientes críticas, las que atribuye a una “campaña” negativa en su contra.

El también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) asegura que se preocupa porque los hechos hablen de su gestión, tanto en el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Seguros Reservas y ahora en la Dirección General de Aduanas.

«Siempre se montan campañas para desacreditarte, pero lo que valen son los resultados», dijo entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión y por la emisora La Súper 7.

Dijo que en Aduanas trabajará por el incremento del comercio y en lograr mayores recaudaciones.

Dijo que el PRM estará en competencia en las elecciones presidenciales de 2028, a pesar de que ya Leonel Fernández es promovido como candidato por la Fuerza del Pueblo.

