Arroceros denuncian trabas para acceder a financiamiento 

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SANTO DOMINGO.- Productores de arroz denunciaron este martes las dificultades para acceder a financiamiento de la banca formal y del Banco Agrícola, lo que obliga a muchos a recurrir a préstamos informales para sostener sus cultivos.

Durante un encuentro con el Grupo de Comunicaciones Corripio, el sector reclamó mayor acceso al crédito, apoyo directo y medidas para reducir costos de producción, en un contexto de apertura comercial y competencia con productores de Estados Unidos, quienes -aseguran- reciben múltiples incentivos.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, destacó la importancia económica y social de la actividad, que agrupa entre 30 mil y 32 mil productores y genera unos 300 mil empleos directos e indirectos.

CIFRAS DE PRODUCCIÓN

Según las estimaciones del sector, el país tiene 1.3 millones de tareas – unas 81,761 hectáreas – sembradas por ciclo, con una producción de entre 13 y 14 millones de quintales de arroz al año, dependiendo de las condiciones climáticas.

El consumo nacional oscila entre 1.2 y 1.5 millones de quintales mensuales.

El costo de producción se sitúa entre RD$10,000 (US$163) y RD$11,000 (US$179) por tarea.

ALERTA POR IMPACTO EN OTRAS ÁREAS

Los arroceros advirtieron que una eventual caída de la cosecha nacional afectaría otras actividades agropecuarias, ya que la paja del arroz se utiliza en la producción avícola y como alimento para ganado.

Ante estos desafíos, defendieron la necesidad de preservar la capacidad nacional de cultivo y fortalecer el financiamiento y la competitividad de una actividad estratégica para la seguridad alimentaria del país.