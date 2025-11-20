Arrestan 16 acusados lavado activos procedente narcotráfico
Santo Domingo, 20 nov (EFE).- Dieciséis personas fueron detenidas por sus presuntos vínculos con una red de lavado de activos del narcotráfico, desmantelada durante un amplio operativo que incluyó 36 allanamientos en distintas zonas del Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís, informó este jueves el Ministerio Público.
Entre los detenidos figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo que aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.
IDENTIFICACION DE LOS SRRESTADOS
Los arrestados fueron identificados como José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre).
También Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni) y Cleudi Zapata.
Asimismo, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).
VARIOS MESES DE INVESTIGACION CONJUNTA
En un comunicado, el órgano de persecución señaló que los operativos realizados «son el resultado de varios meses de investigación y seguimiento a esta red de narcotráfico».
Dijo que estas labores permitieron la ocupación de un alijo de 200 paquetes de cocaína realizado por el Ministerio Público y la DNCD con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y la colaboración de la seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre.
36 ALLANAMIENTOS, 40 FISCALES Y 312 AGENTES POLICIALES
El grupo fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, explicó que en las próximas horas serán presentados ante los tribunales los detenidos que serán procesados por su vinculación a la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico o el lavado de activos.
Desmantelan red de narcotráfico y detienen a exregidor de Boca Chica y otras 15 personas.
EXREGIDOR de Boca Chica, Francisco Paulino Castro, se encuentra entre los detenidos, según la información.
