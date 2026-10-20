Arranca la Semana Dominicana en Francia 2026

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PARÍS.- El Ministerio de Cultura dio inicio a la Semana Dominicana en Francia 2026, una iniciativa para fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y culturales entre ambas naciones.

El encuentro de apertura busca proyectar a República Dominicana como un país competitivo y abierto a nuevas oportunidades de cooperación internacional, precisó la entidad en un comunicado.

Las actividades se extenderán hasta el próximo jueves.

ARTE Y CULTURA EN AGENDA

El programa incluye la exposición pictórica «Archipiélago improbable. Los mundos dominicanos de José Castillo», en la Casa de América Latina en París.

También contempla el lanzamiento del programa de residencias artísticas República Dominicana x Cité internationale des arts, destinado a ampliar las oportunidades de movilidad, creación e intercambio internacional para los artistas dominicanos.

GASTRONOMÍA Y COOPERACIÓN

La gastronomía ocupa un lugar destacado en la celebración, con la participación de la chef dominicana Dayanny de la Cruz, quien presenta una oferta que combina sabores dominicanos y franceses como expresión del intercambio cultural entre ambas naciones.

La agenda incluye además encuentros de alto nivel en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Business France, la Asamblea Nacional y el Senado francés, con actividades enfocadas en comercio, inversión, innovación y transición energética.

AUTORIDADES PRESENTES

La actividad contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Salcedo, quien destacó que la iniciativa promueve la identidad dominicana y fortalece los intercambios culturales entre ambos países.

Asistieron también el embajador dominicano en Francia, David Puig, y el ministro delegado francés encargado de Industria, Sébastien Martin, entre otros funcionarios.