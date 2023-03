Arranca conteo regresivo para Clásico Mundial de Béisbol 2023

MIAMI.- Arrancó el conteo regresivo para los detalles finales de preparación del quinto Clásico Mundial de Béisbol 2023, programado para jugarse en cuatro ciudades de tres países del 7 al 21 de este mes.

En la primera ronda, se jugará en Taichung, Taiwán (Grupo A); Tokio, Japón (Grupo B); Phoenix, Arizona (Grupo C) y Miami, Florida (Grupo D). La acción en el Grupo A (Cuba, Italia, Países Bajos o Netherlands, Panamá y Taiwán) comenzará el martes 7 a las 11 pm ET con el choque entre Cuba y Países Bajos, mientras que el B (Australia, China, Corea del Sur, Japón y República Checa) lo hará al día siguiente a las 10 pm ET con un cotejo entre Australia y Corea.

Los Grupos C (Canadá, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y México) y D (Israel, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela) tendrán sus primeros encuentros el sábado 11: Nicaragua enfrentará a Puerto Rico al mediodía y Dominicana a Venezuela a las 7 pm ET, en tanto que Colombia chocará con México a las 2:30 pm ET y Gran Bretaña a Estados Unidos a las 9:00 pm ET.

Los jugadores de Grandes Ligas que competirán en Asia (Taiwán y Japón) en la primera ronda, abandonarán las sedes de entrenamientos primaverales de sus clubes el jueves 2 y el viernes 3 de marzo para reportarse a sus selecciones nacionales.

Los peloteros de las ligas mayores que jugarán en Phoenix y Miami dejarán sus equipos el lunes 6 para reportarse a los entrenamientos de sus países la mañana del martes 7 y participar en los partidos de fogueos contra franquicias de MLB el miércoles 8 y el jueves 9.

Canadá entrenará en Mesa (casa de Chicago Cubs) y enfrentará a Cubs y Seattle Mariners antes de debutar en el Clásico Mundial. Estados Unidos se concentrará en el cuartel de los San Francisco Giants en Scottsdale y jugará fogueos con Giants y Los Ángeles Angels. Gran Bretaña practicará en sede de Milwaukee Brewers en Phoenix y tendrá choques de exhibición con Brewers y Kansas City Royals.

Las selecciones de Colombia y México estarán en Mesa (Oakland Athletics) y Scottdale (Arizona Diamondbacks) y se enfrentarán a Oakland y Chicago White Sox y Diamondbacks y Colorado Rockies, respectivamente.

Nicaragua afinará detalles en el complejo Jackie Robinson de Vero Beach, Florida (antigua casa de preparación de los Los Ángeles Dodgers) y enfrentará a los New York Mets y St. Louis Cardinals en dos juegos de ensayo antes de su debut en el Clásico Mundial.

Israel compartirá el complejo de prácticas de los Miami Marlins en Jupiter y jugará contra Marlins y Washington Nationals. República Dominicana se concentrará en la casa de los Minnesota Twins en Fort Myers y jugará fogueos con Atlanta Braves y Twins. Puerto Rico estará en el Jetblue Park de los Boston Red Sox en Fort Myers y jugará con Red Sox y Tampa Bay Rays.

Finalmente, la selección de Venezuela montará su campamento de entrenamientos en el hermoso complejo que comparten Houston Astros y Washington Nationals en West Palm Beach y chocará con Astros y Mets antes de marcharse a Miami.

