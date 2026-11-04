Arranca con éxito Torneo de Baloncesto Superior de Azua

El saque de honor fue encabezado por el lanzador de Grandes Ligas Alimbert Santana.

AZUA.– Con la participación de cinco clubes representativos de la provincia, inició con entusiasmo el 35.º Torneo de Baloncesto Superior de Azua (TBS-AZUA 2026), cuyos equipos disputan la Copa Banreservas y los trofeos patrocinados por las empresas de telecomunicaciones Digitel y Telecable Compostela.

La competencia tiene como escenario el Polideportivo Municipal de Azua y reúne a los conjuntos La Colonia, La Bombita, Pueblo Abajo, Centro y Gregorio Luperón, en una cita deportiva que promueve el talento y el desarrollo del baloncesto provincial.

CEREMONIA INAUGURAL

La apertura oficial se celebró el sábado 31 de octubre, durante un acto en el que el presidente de la Asociación de Baloncesto de Azua (ABA), Servio Tulio Quezada, pronunció las palabras centrales y destacó el respaldo de la fanaticada durante los 35 años de historia del torneo.

El saque de honor estuvo a cargo del lanzador de Grandes Ligas Alimbert Santa, acompañado por el alcalde Rafael Hidalgo Fernández; la senadora Lía Díaz de Díaz; el presidente del Concejo de Regidores, José Manuel Ramírez (Papito); la regidora Bartolina González y los integrantes de la directiva de la ABA.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA

En la jornada inaugural del sábado, La Colonia derrotó a Gregorio Luperón con marcador de 85-81, mientras que Pueblo Abajo superó a Centro por 84-77.

El domingo 1 de noviembre, Centro se recuperó al vencer 73-70 a Gregorio Luperón, mientras que Pueblo Abajo consiguió su segunda victoria consecutiva al imponerse 92-88 sobre La Bombita.

TRANSMISIÓN DE LOS PARTIDOS

Los encuentros se celebran cada fin de semana y cuentan con transmisión en vivo a través del canal AZUA TV y sus plataformas digitales, permitiendo que los seguidores del baloncesto puedan disfrutar de las incidencias del campeonato.

El torneo constituye uno de los principales acontecimientos deportivos de la provincia y reafirma la tradición del baloncesto superior como espacio de integración, competencia y promoción del talento juvenil azuano.

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