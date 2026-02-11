Arizona Diamondbacks anuncia cambio dominicano Ketel Marte

ARIZONA.- El segunda base All-Star, Ketel Marte, no se se encuentra resentido después de que los Arizona Diamondbacks se mostraran abiertos a la posibilidad de canjearlo esta temporada baja, afirmando: «Quiero estar aquí».

«Es beisbol, entiendo el aspecto comercial y cómo funciona», declaró Marte a MLB.com tras presentarse temprano al campamento de entrenamiento en Scottsdale, Arizona.

Marte firmó una extensión de contrato por seis años y $116.5 millones con los Diamondbacks en abril de 2025 y luego tuvo una temporada en la que bateó para .283 con 28 jonrones, 72 carreras impulsadas y anotó 87 carreras, lo que le valió su tercera nominación al Juego de Estrellas.

Sin embargo, el gerente general Mike Hazen quería reducir la nómina y dijo que estaba dispuesto a escuchar ofertas de canje por Marte durante la temporada baja, quien adquirirá el derecho de vetar cualquier canje en abril.

«Nunca estuvo tan cerca», dijo Hazen, según MLB.com. Sentí que tenía que hacer mi trabajo simplemente para escuchar lo que la gente tenía que decir. Es un jugador superestrella para nosotros, lo ha sido durante mucho tiempo y lo seguirá siendo.

Marte, de 32 años, dijo que él y Hazen «aclararon algunas cosas» en una reunión cara a cara después de que las negociaciones de traspaso se suspendieran a principios de enero.

«Todo está genial», dijo Marte. «Mike sabe que adoro a los D-backs, adoro a mis compañeros. Todos saben el tipo de jugador que soy, y estoy feliz de que todo haya salido bien y de que esté aquí».

of-am