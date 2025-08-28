ARGENTINA: Palos y piedras contra caravana presidencial

BUENOS AIRES.- El miércoles 27 de agosto, el presidente de Argentina, Javier Milei, fue agredido por manifestantes en medio de un evento político de cara a los comicios de la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre y las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El jefe de Estado se encontraba en la localidad de Lomas de Zamora, ubicada en la provincia de Buenos Aires en el denominado ‘conurbano’, uno de los bastiones de la oposición peronista encabezada por la coalición, Unión por la Patria.

Es así como mientras el mandatario lideraba una caravana, parado en el platón de una camioneta descubierta, algunas personas comenzaron a lanzar objetos como piedras, botellas y alimentos en contra del líder político ultraderechista.

Aunque resultó ileso, Milei tuvo que ser protegido por su cuerpo de seguridad, para posteriormente ser evacuado rápidamente de Lomas de Zamora en un vehículo blindado.

Junto al jefe del partido La Libertad Avanza, estaban dos de sus principales alfiles políticos: su hermana, Karina Milei, quien actualmente funge como secretaria general de la Presidencia y la cabeza de la lista en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quien tuvo que abandonar el lugar en una motocicleta, sin protección ni casco.

“La Argentina que normaliza la agresividad, el no debatir, el tirar piedras y el vivir, miserables se puede terminar. Todos a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Kirchnerismo nunca más”, escribió Espert en cuenta de X tras los acontecimientos.

“Milei, con discapacidad no”

Decenas de ciudadanos salieron a las calles para pronunciarse en contra de la gestión de Milei y las recientes denuncias de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucrarían al círculo cercano del presidente.

Con cárteles como “Milei, con discapacidad no”, los manifestantes pidieron respeto por el dinero destinado a los medicamentos para los pacientes, luego del presunto escándalo de corrupción denunciado a través de los audios de Spagnuolo.

«Realmente es vergonzoso que estén robando plata a los discapacitados. La verdad es que estoy muy dolida por toda esta situación», manifestó Laura Amaro, madre de un hijo con discapacidad.

En la previa de la movilización oficialista, el alcalde de la localidad, Federico Otermín, quien es miembro de la coalición de izquierda, Unión por la Patria, declaró que era “absurdo”, que Milei realizara una caravana en Lomas de Zamora. Además, el dirigente peronista alertó de posibles concentraciones opositoras y pidió protestar “con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”.