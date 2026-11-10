Argentina: León XIV congrega multitudes en histórica visita

Cientos de miles de personas esperaron al papa León XIV en la provincia argentina de Córdoba.

BUENOS AIRES (EFE).– El papa León XIV continúa su visita apostólica a Argentina, después de su paso por Uruguay, en el primer viaje de un pontífice a este país sudamericano en casi 40 años. Durante su estadía, el líder de la Iglesia católica se ha reunido con el presidente Javier Milei y ha congregado a cientos de miles de fieles en multitudinarios encuentros religiosos.

En su segunda jornada en territorio argentino, el pontífice presidió una misa en la provincia de Córdoba, a unos 700 kilómetros de Buenos Aires, a la que asistieron 650,000 personas, según cifras del Vaticano y los organizadores. Durante la celebración, exhortó a los argentinos a dar testimonio de su fe y expresó: «¡Vayan y sean santos!».

MULTITUDINARIA ACOGIDA EN ARGENTINA

La visita también ha estado marcada por la masiva participación de los ciudadanos. El lunes, León XIV reunió a unos 2.5 millones de personas durante una misa celebrada frente al Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, en el acto más multitudinario desde el inicio de su pontificado, en mayo de 2025.

Este martes, cientos de miles de jóvenes procedentes de Buenos Aires y otras provincias argentinas se congregaron en las inmediaciones de los Bosques de Palermo para participar en una vigilia de oración con el papa.

En Córdoba, el pontífice bendijo a los habitantes desde el balcón del Arzobispado, donde recordó la visita que realizó Juan Pablo II a ese mismo lugar en 1987.

TRABAJO, POBREZA Y DEMOCRACIA

Durante sus intervenciones, León XIV ha insistido en que la economía debe estar al servicio de las personas y advirtió sobre las consecuencias del desempleo, al considerar que privar a alguien de trabajo constituye una herida a su dignidad.

También alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial para el desarrollo humano y pidió a los poderes públicos establecer mecanismos para evitar sus efectos negativos.

En su encuentro con Milei, defendió el diálogo, la escucha y la búsqueda de acuerdos como pilares fundamentales para fortalecer la democracia.

Asimismo, exhortó a los obispos argentinos a mantener la cercanía con las personas que viven en condiciones de pobreza, desempleo, abandono o carecen de una vivienda digna.

ENCUENTRO CON VÍCTIMAS DE ABUSOS

El papa también se reunió durante más de una hora con cinco víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas argentinas. El Vaticano informó que les manifestó su solidaridad y voluntad de reforzar los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas.

Tras concluir su agenda en Argentina, León XIV continuará su recorrido latinoamericano con una visita apostólica a Perú.

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