Argentina, Javien Milei y el Pinocho del Bronx

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York.

Prefacio

Como ya es habitual, el pasado sábado 9 de septiembre, fue publicado en este diario ALMOMENTO.NET., un artículo titulado «Crónica de una muerte anunciada del pueblo argentino», escrito por el inefable marxista conocido en este medio como «El Pinocho del Bronx», el cual se ha caracterizado por ser un mitómano, descarado, fantoche, calumniador empedernido, tergiversador, oportunista, vividor y un rufián de la palabra escrita en su innoble propósito político de confundir a los lectores.

En esta oportunidad -algo que es clásico en los comunistas-, descargó toda su ira y rabia política en contra del prestigioso economista y líder político de Argentina, de nombre Javier Gerardo Milei Lucich, el cual, al igual que este humilde servidor, es un furibundo anticomunista a carta cabal. Pero, esta ira del Pinocho del Bronx, no solo se debe a esa postura, sino más bien, a que esa figura polémica e inédita en la historia reciente de esa nación se ha convertido de la noche a la mañana, es un fenómeno político que cuenta con la mayor preferencia del voto en la patria del general José de San Martín, y sobre todo, en la juventud y el electorado pensante.

Debemos recordar que es típico en los comunistas que, siempre tratan de ofender, minimizar y ultrajar de cualquier forma a todo aquel quien ose disentir de su política ideológica, dictaduras izquierdistas o regímenes afines. Hacerlo, es convertirse en sus enemigos y blanco de sus diatribas para desmoralizarlos y descalificarlos ante la opinión pública. Por esa razón es que, El Pinocho del Bronx, ataca de manera vil e irrespetuosa, a un intelectual de la talla de Javier Milei, y les endilga los adjetivos calificativos de: «pelucón, atronao, felino, leopardo, trastornado, pibe», etc.

Sin embargo, ha tenido el tupé de llamarle «estadista y tribuno» a un analfabeto, ignaro, mal educado, grosero, ladrón y un patán, nacido en Cúcuta, que ha llevado a la ruina a una nación asentada sobre una riqueza petrolera como ha sido Venezuela.

Pero, vamos a mostrar en una pequeña reseña, quién es Javier Milei y si el bagaje cultural que tiene, es compatible con lo que ha escrito este camaján comunista que, sin moral y ética alguna, lleva 40 años dizque «destruyendo al monstruo desde sus entrañas», cuando la realidad es que, no es más que un pelafustán marxista, que ha vivido de los servicios sociales que brinda esta nación , así como el disfrute de una democracia real que no existe en los regímenes totalitarios por los que él aboga.

Esta lacra marxista, no ejerce su profesión de «abogado» ni aquí ni allá, porque está desactualizado al vivir como parásito en esta nación. Tampoco de agrónomo, porque lo que no se practica se pierde la destreza y aquí no puede ejercerla. Lo que sí no dejó de hacer, es mentir de corazón y sin pudor, al levantar la mano para jurar lealtad a la bandera americana. A portar con orgullo inmerecido, el pasaporte americano con el águila calva con el cual puede entrar como pavo real por todo el mundo sin problemas. A percibir recursos en dólares y no en rublos, ni en yuan, ni en bolívares, ni mucho menos en pesos cubanos. Su hipocresía, no tiene límites al carecer de ética, pudor y moral política. Es lo que socialmente se conoce como un arribista.

Sinopsis: ¿Quién es Javier Milei?

Javier Gerardo Milei Lucich, es un destacado economista argentino que nació en el barrio Palermo, en Buenos Aires y, aparte de su brillante carrera profesional, se ha destacado como escritor, docente universitario, presentador de radio y TV. Se graduó de Lic. en Economía en la Universidad de Belgrano y, cuenta con dos maestrías en economía por parte del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de Argentina. De igual manera, obtuvo una maestría en la Universidad Torcuato di Tella en Argentina y obtuvo un doctorado honoris causas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) en Argentina.

Dado sus amplios conocimientos en materia económica, se ha desempeñado como catedrático en Microeconomía, Economía del Crecimiento y Macroeconomía, Teoría Matemáticas y Financieras para Economistas, tanto en universidades extranjeras como en las argentinas. Ha tenido brillantes conferencias en torno al modelo de la economía austríaca y se ha destacado como escritor de varios artículos sobre temas monetarios y libros, siendo algunos en colaboración con otros economistas.

Su incursión en la política en Argentina, sin rubor, puedo decir que es el actual Donald Trump argentino ya que, sin tener un bagaje en ese aspecto y de poca experiencia en esa actividad (incursionó en ella en el 2019), se ha convertido en un fenómeno del liderazgo político del país, hasta el extremo de estar a pocos pasos de convertirse por voluntad de ese pueblo, en el nuevo inquilino de la Casa Rosada. Su presencia en las calles (he visto los videos), causa furor entre las personas y, sobre todo, en la juventud de la nación andina, los cuales corren hacia él para tomarse selfis y que les firmen un autógrafo, una gorra, una camiseta, etc.

Ha laborado en diversas instituciones argentinas e internacionales como asesor económico y financiero. Su figura local y allende al territorio, fue creciendo como la espuma y hoy se considera una celebridad dentro de las lides políticas a la cual llegó hace poco. Cabe señalar que, una vez hizo un binomio con otra destacada y muy conocida politóloga -a quien yo admiro mucho-, como lo es la aguerrida guatemalteca anticomunista Gloria Álvarez Cross, que junto a Javier Milei, establecieron en el libro de Guinnes, un récord de clase de economía al tener la mayor audiencia en internet con un total de 10 mil oyentes a su conferencia.

Actualmente, es diputado nacional electo desde el 2021, por la Ciudad de Buenos Aires. Es bueno resaltar que, se postuló recientemente a las elecciones primarias y presidenciales de cara a octubre 2023, y en ellas obtuvo la mayor cantidad de votos validados con un 30 % en toda la nación y triunfó en 16 de los 24 distritos electorales. Ante su inusitado empuje en el panorama político en la patria de Carlos Gardel, la importante Revista Noticias, lo colocó en el puesto 27 de las personas más influyente en la nación andina en el año 2019.

La plataforma y la verborrea política de MIlei

Muchas veces sucede, que la gente se cansa de escuchar la misma cháchara política y las promesas vacías, insustanciales e hipócritas, de los candidatos aspirantes al solio presidencial. Es la tónica generalizada y, cuando sale una figura con un discurso nuevo, refrescante, con propuestas atrevidas y nuevas, diciendo lo que debe hacerse y señalando a los culpables de las crisis que agobian a las naciones hoy en día y, al mismo tiempo, ofertando soluciones distintas e inéditas, esa figura llama la atención. El caso de Javier Gerardo Milei Lucich, lo mismo que sucedió en Estados Unidos, con Donald Jhon Trump MacLeod.

En efecto, Javier Milei, le ha ofrecido al pueblo argentino, varias propuestas lozanas, diferentes y osadas, para enfrentar la crisis económica y social que abate a la tierra gaucha. Pero, no por ello, dejan de ser interesantes al mismo tiempo que generan ciertas incertidumbres. No obstante ello, él explica las razones de las mismas, qué hay que cambiar y cómo hacerlo. A mi humilde entender, no lucen tan descabelladas, partiendo de algunas realidades existentes.

Entre ellas, podemos citar: la dolarización de la economía, ajustes de jubilaciones, bajas en los planes sociales, reducción del gasto público, la reducción a su mínima expresión del Banco Central, el rechazo al aborto, promover el mercado libre, entre otras. Pero, esto lo plantea un profesional de la economía que, ha incursionado en las lides políticas y quiere corregir los entuertos que hay en ella y, sobre todo, eliminar la corrupción gubernamental que es la principal causa de todos estos desajustes económicos, sociales y políticos en muchas naciones y que tiene a la tierra del tango agobiada, empobrecida y en un callejón sin aparente salida.

Basado en estos pormenores, El Pinocho del Bronx, en su papel de denigrar a todo aquel que denuncia y pone en evidencia la corrupción y el saqueo en que incurren estos gobiernos izquierdistas, sale al ataque para desacreditar a Milei ante la opinión pública y poner en tela de juicio sus buenas intenciones. Basado en ello, se destapa con un artículo al que titula: «Crónica de una muerte anunciada del pueblo argentino.

Pero, creo que la mejor manera de responderle a este arribista y vividor enquistado en el imperio gringo sus maquinaciones en su artículo, es con unas cuantas interrogantes que han sido la génesis de la debacle en la patria de Manuel Belgrano.

1- ¿Acaso el socialismo-peronista no ha gobernado 16 de los 20 años en que Argentina ha estado sumida en una crisis por el robo y la corrupción del erario? La Argentina bajo esa égida política no es una «muerte anunciada», sino que ya es un cadáver de nación que Javier Milei, trata de imitar a Jesús, que levantó al difunto Lázaro de su tumba. El problema de los «socialistas» como El Pinocho del Bronx, es que pueden durar medio siglo en un gobierno, destruir a una nación y la culpa será siempre de los otros o de los Estados Unidos y nunca de ellos.

2.- Son muchos los casos de una asqueante corrupción y trama de dinero, en que los

Kirchner han estado involucrados. Tal fue el famoso caso del «maletín de Antonini Wilson», en donde el traidor y entreguista, Hugo Rafael Chávez Frías, le envió a Cristina Kirchner en plena campaña electoral en Argentina, un maletín con unos US$790.500, para ser usados en su promoción, sin pagar los impuestos y entrarlo de contrabando. Además, se conoció por declaraciones de Hugo Carvajal, ex jefe militar de inteligencia venezolano, que Hugo Chávez cooperó con el dinero del pueblo de Venezuela (no de él) con unos 21 millones de dólares para Cristina Kirchner y su campaña en pos de la presidencia.

3.- Es bueno recordarle al «desmemoriado» intelectual dialéctico, y decirle que el pasado mes de diciembre de 2022, su admirada líder socialista-peronista, Cristina Fernández Kirchner, fue condenada por la justicia de argentina a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos, por haberse robado al Estado argentino, junto a su marido, la suma $480 millones de dólares, no siendo este el único caso.

No olvidemos, que estos líderes populistas les hicieron la vida imposible al expresidente Mauricio Macri Villegas, al cual lo acusaban de todo cuanto sucedía en la nación y, convencieron al pueblo argentino, que la dupla Alberto Fernández y Cristina Kirchner, era la «solución a todos los problemas». Hoy la realidad es otra y Argentina está sumida en una crisis social y económica sin precedentes, con una inflación galopante, una moneda devaluada, carestía de trabajo, viviendas, falta de servicios básicos y carencia de alimentos. Entonces, ¿de qué «crónica de una muerte anunciada» no escribe este fariseo, cínico e hipócrita, cuando los reales culpables de esta debacle son estos ineptos, corruptos y ladrones socialistas-peronistas?

Epílogo

Milei, El Pinocho del Bronx y el Banco Central.

Una de las propuestas de Javier Milei, para implementarse si llega al poder y que ha causado revuelo, interrogantes y suspicacias, es la de eliminar o minimizar la injerencia del Banco Central de Argentina en el Estado. Bajo ese tenor, El Pinocho del Bronx escribió en su artículo lo siguiente (cito): «También este «pibe» (muchacho en Argentina) plantea eliminar el Banco Central. Milei, para colmo, subraya, que el Estado solo sirve para proteger los privilegios de una casta que se lo roba todo». (cierro cita). Yo me pregunto y se la extiendo a los lectores: ¿Acaso eso no ha sido una realidad tangible en Latinoamérica, tanto en los gobiernos derechistas y con mayor ahínco, en las dictaduras izquierdistas?

Es muy probable que, El Pinocho del Bronx, al estar leyendo a Marx, Fidel, Noam Chomsky y a Gramsci, se descuide en las lecturas de mayor amplitud donde se aborde estos temas. Lo que ha propuesto Javier Milei, en torno al Banco Central, debo decirle que ya existió un precedente en la propia Argentina. En efecto, en el gobierno del presidente Domingo Faustino Sarmiento Albarracín, (1868-1874), así como en el mandato de Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, (1928-1930), no hubo en Argentina un Banco Central y fue la época en que la nación alcanzó su mayor esplendor económico y un nivel de vida muy superior al resto de las naciones de la región. Entonces, ¿Cuál es aspaviento del Pinocho del Bronx, con el tema, si ya hubo una realidad positiva?

Pero, este precedente no para aquí, sino que muy cerca a la Rep. Dominicana, en la región Centroamericana, hay una nación llamada República de Panamá que, hasta el momento, no tiene un Banco Central que dirija la política monetaria del país. Debemos añadir a esto que, Panamá, tiene una de la economía más estable y progresista de la región y es el país más rico de Centroamérica por PIB, el más desarrollado y consolidado en cuanto a conflictos sociales. Es la décima economía de América Latina en términos del PIB nominal y la nación se ha convertido en un gran receptor de la inversión foránea. Entonces, Javier Milei, ni es tan «pibe» ni «atronao» como lo describió El Pinocho del Bronx.

Es bueno informarle al «intelectual dialéctico y marxista», que además de Panamá, a quien le ha ido muy bien sin tener Banco central, hay otras naciones que carecen de ese organismo monetario, como son: Isla Marshall, Andorra, Isla de Man, Kiribati, Mónaco, Micronesia, Murus, Tuvalú y Palaos y sus ciudadanos viven muy tranquilos.

Vale destacar que Javier Milei, a quien el autor de marras del artículo citado, llama de manera despectiva: «pibe, atronao, peluca, narcisista, trastornado, felino y leopardo», ganó ampliamente al postularse como diputado por la ciudad de Buenos Aires, El Pinocho del Bronx, lo ha intentado tres veces como candidato a diputado de ultramar en la ciudad de New York, para vivir sabroso y ganar una buena tajada en dólares, y en las tres ocasiones ha sido ampliamente rechazado. En vez de criticar con insidia, debe revisarse él y buscar la razón por la cual lo desestiman tanto.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.