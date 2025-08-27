ARGENTINA: Delegación RD visita Liceo Naval Militar

BUENOS AIRES.- Una delegación de República Dominicana encabezada por el rector de la Universidad Nacional para la Defensa de ese país, mayor general Rafael Vásquez Espínola, visitó el Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”.

Fueron recibidos por el director general de Educación, contraalmirante Juan Carlos Romay, y el director del Liceo, capitán de navío Juan Carlos Marra.

Luego de una formación de lista mayor, que contó con la participación de la plana mayor, la regente de estudios, profesores, personal civil y el cuerpo de cadetes del establecimiento educativo, las autoridades y los invitados extranjeros realizaron un recorrido por la institución, a fin de mostrarles tanto las actividades de formación militar profesional como la rutina académica de los cadetes.

La visita no solo permitirá la posible concreción de la puesta en funcionamiento de este modelo educativo naval en tierras extranjeras, sino que acrecienta los vínculos entre ambas Armadas, generando un nuevo hito en las relaciones diplomáticas argentino – dominicanas.