Aramis Ramírez aboga por un reencuentro Sammy Sosa y Cubs

Aramis Ramírez y Sammy Sosa

CHICAGO.- Pocas figuras han tenido igual o mayor significado y relevancia que Sammy Sosa para el béisbol pero sobre todo para la ciudad de Chicago y para su equipo, los Cubs.

No obstante las relaciones entre la exestrella de las Grandes Ligas y los Cachorros no terminaron de la mejor manera y de momento no se ha producido un acercamiento que ayude a subsanar aquellos desencuentros del pasado.

No son pocos los que han clamado por el regreso de Sammy Sosa a Chicago, especialmente al Wrigley Field, y ahora un futuro miembro del Salón de la Fama del equipo se ha sumado a esas voces.

Tal es el caso de Aramis Ramírez, compatriota y excompañero con los Cubs de ‘El Bambino del Caribe’, quien próximamente será exaltado al Salón de la Fama su antigua franquicia, quien en declaraciones a ESPN Digital apunta a un reencuentro entre Sosa y el equipo de Chicago.

“Claro que sí, claro que sí”, respondió el exantesalista al preguntársele si le gustaría ver a Sosa también en el Salón de la Fama de los Cubs. “Yo fui fanático de Sammy cuando estaba en ligas menores. Un honor para mí jugar con Sammy Sosa dos años en Chicago, 2003 y 2004”.

“Pienso que las relaciones deberían arreglarse y me gustaría tener a Sammy como compañero (en el Salón de la Fama de los Cubs)”, apuntó Aramis Ramírez.

El ex tercera base dominicano pasó nueve de sus dieciocho temporadas en las Grandes Ligas con Chicago Cubs y el equipo recientemente hizo el anuncio de que el próximo verano será exaltado al Salón de la Fama de la organización junto al exlanzador Chicago Cubs.

Sosa y Ramírez fuera una dupla letal a la ofensiva en el Wrigley Field por un par de temporadas, resaltando el año 2004 cuando dispararon 35 y 36 vuelacercas respectivamente. En febrero de 2005, Sosa fue canjeado hacia el equipo de Baltimore Orioles. Ramírez permaneció con los Cubs hasta 2011.

of-am