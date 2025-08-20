Aprueba auditorías Presidencia Medio Ambiente y Cancillería

El primero corresponde a la auditoría realizada a las informaciones financieras contenidas en los estados de ejecución presupuestaria de la Junta del Distrito Municipal de Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde, durante el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016.

El segundo informe se refiere a la auditoría practicada a los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), correspondiente al período del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

El tercero recoge los resultados de la auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), por el período del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019.

El cuarto informe corresponde a la auditoría practicada a la ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia (Minpre), en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES DE MEJORA

Los documentos incluyen recomendaciones y disposiciones de mejora formuladas por los equipos auditores, las cuales deberán ser objeto de seguimiento por parte de la Cámara de Cuentas, en coordinación con la Contraloría General de la República, las unidades de control interno y demás instancias competentes.