Apresan uno acusado de matar hermana y desmembrar cuerpo
SANTO DOMINGO.- La Policía apresó a un hombre al que atribuye haber asesinado a su hermana y desmembrado el cadáver el pasado 24 de agosto en el municipio Mao, de la provincia Valverde.
Juan José Guerrero Quezada, de 38 años, fue acusado de la muerte de Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35.
La Uniformada explicó que «el apresamiento se produjo tras un proceso investigativo técnico forense, análisis de cámaras de videovigilancia y técnicas avanzadas de entrevistas que permitió a los agentes de la Subdirección Regional de Investigación de Mao obtener el testimonio del detenido y colectar evidencias que van más allá de toda duda razonable durante el proceso de la materialización de este horrendo crimen».
Durante una reinspección autorizada por el fiscal actuante, las autoridades encontraron en el apartamento de la víctima restos humanos ocultos en recipientes y prendas de vestir «que confirmaron la brutalidad del hecho», agregó la nota
De acuerdo con el informe preliminar, el detenido admitió su responsabilidad, por motivos que continúan bajo investigación.
Posteriormente, intentó ocultar el crimen mediante el desmembramiento del cuerpo, utilizando armas blancas que luego lanzó en las inmediaciones de un canal cercano a la cárcel pública de Mao.
El hombre también confesó haber empeñado pertenencias de la víctima y vendido aves domésticas que eran propiedad de la mujer, con el propósito de adquirir sustancias controladas.
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Creo que en el nuevo código penal debieron aprobar la pena de muerte para ciertos casos.
Dios mio, ten misericordia de mi patria. En este pais eso no se veia
A mí cojollo no me vengan que salud mental, eso es la **** droga porque el que usa esa Mier -da quien se apodera de el es Satanás que lo que quieres es encontral una brecha para apoderarse de la persona.
Por otro lado creo que la sociedad dominicana va de mal en peor, porque aquí nadie respeta a nadie, nos estamos comportando peor que los animales salvajes que viven en la selva.
Pues nada, seguiremos votando al PRD, PLD y su derivados. Y dentro de 30 años veremos a ver lo que queda de esta selva.
Satanás está ya aquí, pero que este monstruo diga que lo llevó hacer esa crimen, y lo malo que ahorita sale un defensor de monstruo y lo declaran loco y lo manda para la calle,
Yo creo que en esta aldea,, SE IMPONE LA PENA DE MUETE,, Tan simple como eso..
cain mato abel