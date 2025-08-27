Apresan uno acusado de matar hermana y desmembrar cuerpo

Mildred Estefanía y Juan José Guerrero Quezada

SANTO DOMINGO.- La Policía apresó a un hombre al que atribuye haber asesinado a su hermana y desmembrado el cadáver el pasado 24 de agosto en el municipio Mao, de la provincia Valverde.

Juan José Guerrero Quezada, de 38 años, fue acusado de la muerte de Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35.

La Uniformada explicó que «el apresamiento se produjo tras un proceso investigativo técnico forense, análisis de cámaras de videovigilancia y técnicas avanzadas de entrevistas que permitió a los agentes de la Subdirección Regional de Investigación de Mao obtener el testimonio del detenido y colectar evidencias que van más allá de toda duda razonable durante el proceso de la materialización de este horrendo crimen».

Durante una reinspección autorizada por el fiscal actuante, las autoridades encontraron en el apartamento de la víctima restos humanos ocultos en recipientes y prendas de vestir «que confirmaron la brutalidad del hecho», agregó la nota

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido admitió su responsabilidad, por motivos que continúan bajo investigación.

Posteriormente, intentó ocultar el crimen mediante el desmembramiento del cuerpo, utilizando armas blancas que luego lanzó en las inmediaciones de un canal cercano a la cárcel pública de Mao.

El hombre también confesó haber empeñado pertenencias de la víctima y vendido aves domésticas que eran propiedad de la mujer, con el propósito de adquirir sustancias controladas.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.