Apoyo petrolero México a Cuba pone a prueba relación con EU

CIUDAD DE MEXICO.- “Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí”, afirmó esta semana la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo ha sostenido que los envíos de petróleo a la isla se realizan bajo contratos vigentes y descartó que constituyan un subsidio desproporcionado, como acusa la oposición política del país, aunque hasta ahora el gobierno federal no ha difundido cifras desagregadas sobre el volumen exacto de las entregas.

Pero para congresistas estadounidenses como el republicano Carlos A. Giménez, estos envíos representan una “traición” a los esfuerzos de Estados Unidos por aislar al régimen cubano, y advirtió que podría haber “consecuencias severas” en la revisión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que se discute este año.

DESDE ADENTRO DEL PARTIDO OFICIAL PIDEN REVISAR CONVENIO

Las críticas no solamente vienen del norte. En México, figuras como el senador Ricardo Sheffield, del mismo partido político de la mandataria, han pedido revisar el convenio.

“Sin ignorar esa relación y esa historia que nos une, yo creo que ahora hay que empezar a ponderar cuestiones más mundanas, más terrenales, y entre ellas, sin lugar a dudas, revisar la conveniencia de continuar dando (el petróleo)”, sostuvo.

Para Sheffield , la falta de solidez financiera en la estatal mexicana Petróleos Mexicanos, Pemex, hace que el apoyo a la isla sea una carga insostenible.

“Gana más el Estado mexicano de lo que arriesga”: Vanessa Romero

Para la analista política Vanessa Romero, el debate sobre los envíos de petróleo a Cuba ha sido planteado de forma equívoca. “Yo creo que es una forma tramposa de poner el debate”, afirma, al referirse a los cuestionamientos de la oposición que equiparan el suministro energético con un respaldo ideológico al sistema político cubano.

A su juicio, este enfoque omite deliberadamente el contexto humanitario. “Si te pintaran el panorama completo, te dirían que Cuba está sumamente empobrecido, que no hay alimentos, que no hay medicinas”, explica.