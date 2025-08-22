APORDOM indica alza en el desarrollo descentralizado RD

Jean Luis Rodríguez en el programa Zol de la Mañana

SANTO DOMINGO. – El director de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez, aseguró que la República Dominicana vive un momento de evolución histórica gracias a la visión del presidente Luis Abinader.

El mandatario, dijo, ha descentralizado las inversiones e impulsado un modelo de desarrollo integral en las 32 provincias del país.

Rodríguez, aspirante a la Secretaría General del oficialista Partido de la Revolución Moderna (PRM), indicó que en un quinquenio ejecutaron proyectos estratégicos que cambiaron la realidad de regiones olvidadas por décadas.

Mencionó a Pedernales, con el puerto de cruceros de cabo Rojo, que este año ya recibió más de 15,000 visitantes y también a Barahona y Manzanillo, donde ejecutan obras que convertirán esas localidades en nuevos polos turísticos.

“Lo que antes era impensable hoy es una realidad: jóvenes que emigraron en busca de oportunidades están regresando a sus comunidades porque ahora hay empleo y futuro”, expresó Rodríguez.

GESTIÓN EN APORDOM

En ese sentido afirmó: “Hoy podemos pagar salario 14, bono escolar y el de desempeño con fondos propios. Eso es transparencia, eficiencia y respeto al trabajo de nuestros colaboradores”.

Durante su participación en Sol de la Tarde, transmitido por RCC Media, Rodríguez puntualizó que por primera vez en su más de medio siglo, Autoridad Portuaria construyó 19 muelles turísticos y pesqueros.

Otros tres, explicó, están en fase final, camino a su inauguración.

Estas obras, precisó, fueron levantadas en coordinación con las comunidades, con beneficio para pescadores, cooperativas locales y pequeños negocios, con atractivos turísticos y motores de desarrollo económico.

También destacó que el desarrollo portuario forma parte de un plan integral para la interconexión de carreteras, circunvalaciones y puertos del país.

agl/of-am