APB promueve el mercado de valores financiar empresas

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB) realizó un encuentro con representantes del empresariado del Cibao para promover el mercado de valores como una alternativa de financiamiento para proyectos de inversión, expansión y crecimiento empresarial.

La actividad, celebrada en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, constituyó el primer acercamiento institucional del gremio en esta ciudad y el inicio de una etapa de mayor vinculación con el sector productivo de la región Norte.

El presidente de la junta directiva de la APB, Eric Ramos, afirmó que las empresas de Santiago y el Cibao desempeñan un papel importante en las decisiones de inversión que impulsan el desarrollo nacional, por lo que consideró necesario incorporar el mercado de valores entre sus opciones de financiamiento.

EL CIBAO GANA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES

La jornada contó con la participación del economista Raúl Ovalle, socio de Analytica y director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), además de un panel con representantes de empresas emisoras y sectores productivos.

Durante el encuentro se analizaron las oportunidades y desafíos que ofrece el mercado de valores para facilitar el acceso de las empresas a nuevas fuentes de capital.

De acuerdo con estadísticas de CEVALDOM, a septiembre de 2026 Santiago registraba 15,843 inversionistas, equivalentes al 10 % del total nacional, ocupando el segundo lugar entre las ciudades con mayor participación en el mercado de valores dominicano.

Al sumar las provincias Duarte y La Vega, la cantidad asciende a 22,536 inversionistas, que representan el 14.2 % del total nacional.

La APB consideró que estas cifras reflejan el potencial de la región para ampliar su participación en el mercado de capitales y fortalecer los vínculos entre los puestos de bolsa y el empresariado.

RECONOCEN A EMPRESAS PIONERAS

Uno de los momentos centrales de la actividad fue el reconocimiento a Grupo Estrella, BANFONDESA y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, por sus aportes pioneros a las emisiones de oferta pública y al desarrollo del mercado de valores nacional.

Estas organizaciones han incorporado este mecanismo a sus estrategias de financiamiento, contribuyendo a diversificar las fuentes de recursos para sus operaciones y proyectos.

En conjunto, Consorcio Minero Dominicano, Acero Estrella e Ingeniería Estrella, junto con BANFONDESA y la Asociación Cibao, acumulan 16 colocaciones históricas por más de RD$16,400 millones.

Ramos destacó que el mercado de valores ofrece instrumentos que las empresas pueden evaluar según sus necesidades de capital, los plazos de sus inversiones y su capacidad financiera.

Asimismo, señaló que disponer de información financiera organizada, responsabilidades institucionales definidas y buenas prácticas de gobierno corporativo contribuye a generar confianza y facilitar el acceso al financiamiento.

Con este acercamiento, la APB busca respaldar la labor de sus puestos de bolsa asociados, ampliar las oportunidades de negocios y acercar los instrumentos del mercado de valores a las empresas de la región Norte.

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