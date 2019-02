¿Aparecerá Manzanillo en la rendición de cuentas?

Manzanillo volvió a ser noticia por una “Declaratoria Regional”de múltiples organizaciones de la región norteña, reclamando la rehabilitación del muelle.

Rememoramos el consejo de un sabio asesor extranjero iniciándose una emblemática institución: “! Compren toda la tierra circundante que sea posible! ¡Siempre requerirán mucho más terreno que el que piensan que necesitarán en el futuro! ¡Si no compran ahora, ustedes mismos aportarán plusvalía a los colindantes y tendrían que pagar por una revalorización que ustedes generarían!”.

Citamos lo anterior porque no poseer terrenos con tamaño apropiado, pudiera convertirse en factor limitador del éxito del Polo de Desarrollo de Manzanillo. Veamos: En Julio 2014 el Decreto 667-04 creó el “Área Internacional de Libre Comercio Industrial y de Servicios de Montecristi”, que operaría bajo el régimen de Zona Franca Comercial, Industrial y de Servicios”, incluyendo un “Puerto Libre Internacional” y un “Astillero”. Asimismo se dispuso el arrendamiento de 3,363,000 m² con 1,413, 000 m² dedicados al Puerto y 1, 950,000 m² para el Área o Zona de Libre Comercio. A esa Zona se agregaron 254,119 m², declarados de utilidad pública para una generadora eléctrica a carbón. Así, Manzanillo se desarrollaría en menos de 4 millones de m², extensión que debería compararse con nuevos proyectos regionales.

Nuestro país ha competido exitosamente en renglones tradicionalmente liderados por cubanos: tabaco, ron, beisbol. Por ello, sin rubor ni falso pudor, sepamos que a 45 km de La Habana existe el enclave portuario Mariel, cuya fase inicial se inauguró en 2017. Su Muelle de Contenedores, fue construido por Odebrecht, financiado con 682 Millones de Dólares del BNDES, con inversión total de 957 Millones abarcando carreteras y líneas férreas.

La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) ha tenido logros modestos. Abarca, por decreto, 465 Km² (465 millones de m²). Un funcionario cubano se ufanó diciendo que el área de la ZEDM equivale al 66 % de la superficie de Singapur y a una extensión mayor que la de los territorios de 51 estados miembros de la ONU. La primera etapa cubre 43 millones de m² , 9% del total, previendo este uso de suelos:2,628,000 m² para “Zona de Actividades Portuarias”; 2,416,000 m² “Zona de Actividades para el Petróleo”; 3,866,000 m² ,“Zona de Actividades Logísticas”; 4,595,000 m² , “Parque Industrial de Alta Tecnología y 3,138,000 m² como “Tecnoparque”.

Siendo país socialista, con economía controlada por el estado, Cuba entregó la administración de Mariel, a la prestigiosa PSA de Singapur, país ícono de libre empresa. Raúl Castro calificó a PSA: “ejemplo de eficacia, seguridad y calidad de servicios”. No debemos confundirnos corriendo, inadvertidamente, el riesgo de convertirnos en víctima propiciatoria, golpeados por efectos colaterales de potenciales batallas comerciales entre Trump y Xi Jinping. Así, para conceder, capitalizar, operar y financiar Manzanillo, el socio estratégico foráneo debería ser, preferencialmente, estadounidense. India, otro gigante asiático, honra su emblema, el elefante diciendo: “Cuando los elefantes luchan, quienes sufren son las hormigas”. La cooperación China debería enfocarse a construir, sin más retrasos imperdonables, varias presas imprescindibles. Sería impertinente e infructuoso coquetear con China explorando tratativas acerca de Manzanillo como fichas que se sacrificarían en negociaciones geopolíticas, pretendiendo el gobierno matizar el rechazo regional y mundial al continuismo de regímenes desgastados. No debemos crear, imprudentemente, un ambiente hostil ante una eventual renegociación del DR-CAFTA, anhelada por productores agropecuarios.

Los puertos son controversiales en la Ruta de la Seda .Mucho más aquí, en el Caribe. Sri Lanka no pudo repagar a China el préstamo del puerto Hambantota. Como compensación, China asumió la operación del puerto por 99 años y 15,000 acres (61 millones de m²) de terreno circundante .India aduce que China persigue, en ese cercano puerto, un fin estratégico militar, no comercial. Igual propósito atribuye India al puerto Gwadar que construye su vecino Pakistán con fondos chinos. India ripostó, asumiendo la administración del puerto Chahabar de Irán, con beneplácito americano y afgano. Plantear participación clave de China en Manzanillo automáticamente crearía innecesarias fricciones y confusiones, de pronóstico reservado, que demorarían el impostergable relanzamiento del muelle, necesitado inmediatamente para mantener la competitividad bananera. La región Norte confía en que el Presidente Medina abordará positivamente a Manzanillo , sacándolo del limbo, en su discurso de Febrero 27, 2019, sin aplazarlo para su última Rendición de Cuentas, de despedida, previa a su entrega del poder en Agosto del 2020.Manzanillo no aguanta más demoras.

of-am

