Anuncian segunda versión de SDQ Santo Domingo Mice

Fausto Fernández, Roberto Henríquez, Viviana Riveiro y Andrés Marranzini

SANTO DOMINGO. – Por segunda ocasión, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo presenta la nueva edición de la feria profesional de negocios más importante para el segmento MICE de República Dominicana, SDQ Santo Domingo Mice 2019.

La actividad tendrá lugar del 7 al 9 de octubre, en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, sede del encuentro. SDQ Santo Domingo Mice es una plataforma de comercialización que reúne en un mismo escenario a los hoteleros, suplidores aliados y otros profesionales relacionados a la industria de grupos, congresos, convenciones, eventos y exhibiciones de la ciudad de Santo Domingo, así como a otros expertos de turismo de la República Dominicana con compradores internacionales especializados de este sector.

Según explicó Roberto Henríquez, presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, en esta ocasión estarán reunidos más de 130 delegados, 50 compradores invitados o “hosted buyers” internacionales, seleccionados de manera rigurosa, 70 compañías suplidoras y así como los diferentes destinos turísticos del país: Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Las Terrenas, Samaná, La Romana, Bayahibe, Juan Dolio, Boca Chica y Punta Cana.

Los compradores proceden de Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Azerbaiyán, Costa Rica, Honduras, Alemania, Irlanda, Francia, Polonia, España, India, entre otros.

“SDQ Santo Domingo MICE es el único evento dedicado exclusivamente a la industria de reuniones que se celebra en la República Dominicana, iniciativa que favorece el encuentro de los principales líderes del sector y proveedores de todo el país con compradores de todas partes del mundo, con el objetivo de generar oportunidades de negocio en el segmento MICE. Es un evento realizado en coordinación y con el auspicio del Ministerio de Turismo de la República Dominicana y ASONAHORES, además cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional”, explicó Henríquez.

Cabe destacar que, a nivel global, se considera que el turismo de reuniones es cuatro veces mayor que el turismo de placer, y el crecimiento que se registra anualmente también es mayor en el sector de congresos y convenciones. De ahí que eventos como el SDQ Santo Domingo Mice ayudan a impulsar a la industria al atraer a los mejores planificadores y compradores.

El SDQ Santo Domingo Mice 2019 cuenta con el patrocinio del Ministerio De Turismo (MITUR), Aerodom-Vinci, Banco Popular Dominicano, Banreservas, Barceló Bávaro Convention Center, BD Travel Service, Catalonia Santo Domigo, Connect DMC, Delta Airlines, Dupuy Barceó, EITI DMC, Embassy Suites By Hilton, Evan Williams, GreyLine Hotel Real Intercontinental Santo Domingo, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hilton La Romana an All Inclusive Resort, Real Intercontinental Santo Domingo Hotel, MF Concepts, MasterPlan Event Planner, Paradisus Palma Real, Eiti DMC, Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, Renny Travel DMC y Stoli.

