Anuncian concierto bienvenida ballenas jorobadas en Samaná

SAMANÁ, República Dominicana. – El Clúster Turístico de Samaná (CTS) y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA) anunciaron la celebración del concierto de bienvenida a las ballenas jorobadas, titulado “Al Ritmo de la Bahía”.

El espectáculo se realizará el próximo 14 de febrero, a las 6:00 de la tarde, en la Marina de Puerto Bahía, en Samaná, en el noreste de la República Dominicana.

Contará con la participación de destacadas figuras de la música dominicana como Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas y Frank Ceara, bajo la dirección musical del maestro Pengbian Sang.

La presentación estará acompañada por una orquesta integrada por virtuosos músicos y un coro de primer nivel, en un homenaje artístico a la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas del Atlántico Norte.

RESALTAR EL DESTINO TURÍSTICO

Así lo informó el presidente del Clúster Turístico de Samaná, Javier Lara Reinhold, quien explicó que el objetivo de “Al Ritmo de la Bahía” es fortalecer el posicionamiento de este destacado destino turístico.

Asimismo, celebrar el invaluable tesoro natural que representa la visita anual de estos cetáceos a la bahía.

“Este concierto constituye una pieza clave de nuestra estrategia institucional de promoción del destino, al integrar la riqueza cultural y musical, lo mejor de nuestra gastronomía y enmarcarlo todo en la majestuosidad de los paisajes que distinguen a Samaná”, destacó.

De su lado, el presidente de AHETSA, Abelardo Melgen, afirmó que, con este evento, ambas entidades inician actividades orientadas a fomentar, fortalecer y promover este destino.

“Al Ritmo de la Bahía” tiene como patrocinador oficial al Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Bonita Group, Marina Puerto Bahía, Cayo Levantado Resort, Bahia Principe Hotels & Resorts, entre otras entidades.

agl/of-am