Anuncian a los ganadores del Premio Banreservas literatura

SANTO DOMINGO. – El Centro Cultural Banreservas, en coordinación con Luna Insomne Editores y la Fundación Cultural Lado B, anunció los ganadores de la segunda versión del “Premio Banreservas de Relatos”, en esta ocasión dedicado al merengue, ritmo nacional dominicano.

Bajo el seudónimo Guardia sin arsenal, Víctor Estrella Sánchez ganó el primer lugar con un texto que fusiona de manera efectiva la ciencia- ficción con el merengue como eje emocional.

Con el seudónimo de Yoni Desventura, Jonathan Estrella conquistó el segundo lugar mediante una conexión orgánica del ritmo con una trama de identidad y amor secreto.

Con el seudónimo Ciguapa azul, Jimmy Feliz ocupó el tercer lugar con un texto original que personifica el instrumento musical en un juicio y la conexión metafórica y cultural con el merengue.

Estos tres ganadores recibirán RD$60,000, RD$40,000 y RD$30,000, más un diploma.

Además, Ricardo Antonio González, Génesis Ramos, Aquiles Julián, Carla del Mar Barinas y Nathalie García ganaron menciones de honor y recibirán RD$10,000 cada uno y un pergamino.

EDITARÁN LIBRO PARA LA FERIA

El jurado del concurso estuvo integrado por los autores Pedro Antonio Valdez, Alejandro Aguilar y Rossy Díaz, que deliberaron sobre más de 70 cuentos presentados.

La premiación será el viernes 3 de octubre, en el Bar del Teatro Nacional, en el contexto de la vigesimoséptima Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025.

Durante el evento será presentado un libro de cuentos titulado ¨Premio Banreservas de Relatos¨, con el merengue como centro.

Este certamen busca el destaque de la identidad musical dominicana. Su primera versión estuvo dedicada al jazz.

agl/of-am