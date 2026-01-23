Anuncia viajará a China en abril y Xi Jinping devolverá la visita

WASHINGTON, 23 Ene. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que realizará en abril un viaje oficial a China y que el mandatario del gigante asiático, Xi Jinping, devolverá la visita «a finales de año», sin que Pekín se haya pronunciado por ahora sobre este calendario de desplazamiento.

«Espero ver a Xi», ha manifestado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One. «Voy a hacer un viaje. Iré en abril, él vendrá a finales de año», ha apuntado, antes de describir a su homólogo chino como una persona «fantástica» e «increíble».

Así, ha reconocido que las relaciones bilaterales se tensaron durante la pandemia de coronavirus, si bien ha matizado que «ahora la relación es excelente» y que mantiene «una gran relación con él».

En este sentido, ha destacado que China compra una gran cantidad de soja a Estados Unidos en el marco de los acuerdos alcanzados a raíz de la guerra arancelaria lanzada por Trump tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025. «Eso hace felices a nuestros agricultores y me hace feliz a mí», ha zanjado.

Los presidentes de Estados Unidos y China mantuvieron una reunión en octubre de 2025 en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, un encuentro que Trump describió como «genial» para ambos países. «Esta reunión llevará a paz y éxito eternos», manifestó, en una señal de la mejora de sus relaciones durante los últimos meses.

sp-am